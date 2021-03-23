На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за ливней

МЧС по Краснодарскому краю распространило штормовое предупреждение о сильных дождях с градом. Сообщается, что в течение суток с 23 по 24 марта в отдельных районах региона и на Черноморском побережье (кроме Сочи) ожидаются ливни с грозами, а также порывистый ветер до 20 метров в секунду.

Из-за непогоды на малых реках и притоках реки Кубани, реках Республики Адыгея и черноморского побережья (от Анапы до Магри) прогнозируется подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

В связи с этим пресс-служба ГУ МЧС рекомендует жителям следить за состоянием отопительной и осветительной систем, в случае отключения электричества или газа необходимо обесточить все приборы. Постараться выходить на улицу в ветрозащитной одежде и непромокаемой обуви, а при приближении стихии плотно закрыть ставни, двери в доме, укрепить кровлю. Также необходимо обращать внимание на приходящие SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.