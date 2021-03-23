В Кавказском заповеднике с вертолета насчитали 420 зубров

Новости

ФСБ предложила создать единую базу IMEI-номеров для борьбы с мошенничеством 12:49
Названы самые низкие цены на аренду жилья в Москве 12:46
В Роспотребнадзоре опровергли невозможность повторной вакцинации "Спутником V" 12:46
В Екатеринбурге объяснили появление на сайте мэрии рекламы наркотиков 12:40
ЕС отказался передать Вене дополнительную партию вакцины от коронавируса 12:34
У жителя Югры нашли 20 тысяч доз наркотиков 12:33
Главой Перми выбран Алексей Демкин 12:33
Патрушев: На Урале уменьшилось число преступлений, совершаемых подростками 12:25
Курс евро впервые с 1 марта поднялся выше 90 рублей 12:19
В Петербурге проверят турклуб, отправивший детей в поход в Хибины 12:19
Патрушев: На Урале с 2017 года выявлено 26 спящих ячеек террористов 12:18
Бородюк назначен новым главным тренером "Торпедо" 12:18
Роскомнадзор раскритиковал работу Twitter по удалению запрещенной информации 12:11
Оперштаб: Еще 1379 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 12:08
В Москве открылся экомарафон, посвященный "Часу земли" 12:07
На Кубани в больнице скончался годовалый ребенок 12:02
Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V" 11:54
Патрушев: На Урале в 2020 году задержали 25 участников бандподполья 11:52
Сиротам хотят выдавать квартиры в новостройках вместо сертификатов 11:49
В Хакасии рабочий погиб в шахте, попав под конвейер 11:45
Оператор маркировки назвал объем оборота лекарств из перечня ЖНВЛП 11:43
Новую подлодку "Магадан" спустят на воду в Петербурге 26 марта 11:43
Патрушев призвал активнее штрафовать владельцев сайтов за запрещенный контент 11:42
Наводнения в Австралии спровоцировали нашествие пауков 11:41
Брата экс-главы Дагестана осудили за взятки и мошенничество 11:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
23.03.2021 11:50
Рубрика: Общество

В Кавказском заповеднике с вертолета насчитали 420 зубров

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба Кавказского заповедника Фото: Пресс-служба Кавказского заповедника
Фото: Пресс-служба Кавказского заповедника

В Кавказском заповеднике провели зимний авиаучет зубров, который проходил с 10 по 13 марта. Специалисты осмотрели три традиционных места зимовок зверей на горных лугах в массивах Ятыргварта - Армовка - Скирда, Бамбаки - Солонцовый и Бурьянистый хребет и насчитали 31 группу зубров в количестве 420 особей, из которых 41, или 10 процентов, были зубрята 2020 года рождения.

Фото: Егор Еремов / РИА Новости
В Беловежской пуще поголовье зубров за пять лет увеличилось на треть

Еще семь зубров находились на Орлиной поляне. Кроме того, не обследованы оказались горные луга Ахцархвы и Сергиевого Гая, где также зубры зимуют, хотя и в небольшом количестве. В прошлом году там были обнаружены два зубра, а на Ахцархве - 26.

Таким образом, по мнению научных сотрудников, общее количество зубров, зимующих на горных лугах, вполне может достигать 450 особей, или более трети популяции, обитающей на этой территории.

Самые ценные данные получены про годовалых зубрят: их доля такая же, как и в прошлом году, что свидетельствует о стабильности популяции животных.

Напомним, учет зубров в Кавказском заповеднике проводится два раза в год. Летом для сбора информации отправляются группы научных сотрудников и волонтеров, а также используется авиаучет. Наблюдения за зимовками зубров ведутся с 1998 года. Зимой труднодоступные участки посетить крайне сложно, поэтому учет копытных, за исключением некоторых мест, проводится только с воздуха.

В 2020 году было учтено 23 группы зубров общим числом 413 особей. Кстати, тогда зафиксировано рекордное количество зимовок зубров на горных лугах за все время наблюдений. В этом году цифра превысила прошлогодние показатели. В целом, популяция зубров в Кавказском заповеднике насчитывает примерно 1,2 тысячи особей.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Курс евро впервые с 1 марта поднялся выше 90 рублей
За сутки в России подтверждено 8457 случаев COVID-19 в 85 регионах
Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве и дружбе на пять лет
Роскомнадзор раскритиковал работу Twitter по удалению запрещенной информации
Голикова рассказала, когда россияне смогут ходить без масок
Как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Можно ли щеткой стереть эмаль и сколько фтора должно быть в пасте - советы доктора Криворотова