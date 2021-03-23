В Кавказском заповеднике с вертолета насчитали 420 зубров

В Кавказском заповеднике провели зимний авиаучет зубров, который проходил с 10 по 13 марта. Специалисты осмотрели три традиционных места зимовок зверей на горных лугах в массивах Ятыргварта - Армовка - Скирда, Бамбаки - Солонцовый и Бурьянистый хребет и насчитали 31 группу зубров в количестве 420 особей, из которых 41, или 10 процентов, были зубрята 2020 года рождения.

Еще семь зубров находились на Орлиной поляне. Кроме того, не обследованы оказались горные луга Ахцархвы и Сергиевого Гая, где также зубры зимуют, хотя и в небольшом количестве. В прошлом году там были обнаружены два зубра, а на Ахцархве - 26.

Таким образом, по мнению научных сотрудников, общее количество зубров, зимующих на горных лугах, вполне может достигать 450 особей, или более трети популяции, обитающей на этой территории.

Самые ценные данные получены про годовалых зубрят: их доля такая же, как и в прошлом году, что свидетельствует о стабильности популяции животных.

Напомним, учет зубров в Кавказском заповеднике проводится два раза в год. Летом для сбора информации отправляются группы научных сотрудников и волонтеров, а также используется авиаучет. Наблюдения за зимовками зубров ведутся с 1998 года. Зимой труднодоступные участки посетить крайне сложно, поэтому учет копытных, за исключением некоторых мест, проводится только с воздуха.

В 2020 году было учтено 23 группы зубров общим числом 413 особей. Кстати, тогда зафиксировано рекордное количество зимовок зубров на горных лугах за все время наблюдений. В этом году цифра превысила прошлогодние показатели. В целом, популяция зубров в Кавказском заповеднике насчитывает примерно 1,2 тысячи особей.