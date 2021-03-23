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23.03.2021 14:38
Рубрика: Происшествия

В Ростове СК возбудил дело о нарушении прав жильцов "Дома актера"

Текст: Николай Грищенко
Фото: Duritskaya/wikipedia.org Фото: Duritskaya/wikipedia.org
Фото: Duritskaya/wikipedia.org

В Ростове-на-Дону сотрудники областного управления Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц администрации города. Из-за чего оказались нарушены права жильцов "Дома актера" на улице Горького, 270.

Фото: Пресс-служба МВД России по КЧР
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Поводом для действий следователей послужили жалобы людей, которые вынуждены долгое время проживать в ветхом здании. Свои претензии жильцы озвучили в прямом телеэфире.

"В программе жильцы дома рассказали о том, что они проживают в плохих условиях уже несколько лет, несмотря на то, что местная администрация обещала переселить их в указанные помещения временно", - говорится в сообщение ведомства.

В рамках расследования уголовного дела сотрудники СК России установят все обстоятельства произошедшего и чиновников, причастных к совершению преступления, а также примут необходимые меры для восстановления нарушенных прав граждан.

"Ход расследования возбужденного уголовного дела и устранения выявленных нарушений взят прокуратурой на контроль", - сообщила "РГ" пресс-секретарь прокуратуры области Елизавета Комахидзе.

Справка "РГ"

Здание "Дома актера" было построено в 1932-1939 годах архитектором Леонидом Эбергом. Планировалось, что на первом этаже дома, он, кстати построен в форме буквы "З", расположится магазин и кафе, на пятом - столовая и ресторан. Однако пятый этаж южного корпуса не был достроен. В предвоенные годы в "Доме актера" жили выдающиеся театральные деятели - режиссер Юрий Завадский, актеры Николай Гарин, Вера Марецкая, Ростислав Плятт, Николай Мордвинов. В 2016 году здание признали объектом культурного наследия регионального значения.

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