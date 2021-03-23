В сочинском "Дендрарии" распустились первые цветы сакуры

В парке "Дендрарий" начали появляться цветы на вишне полущетинистой Плакучей - сакуре-хиган, или сакуре равноденной сорта Вечерние сумерки. Кроме того, распустилась и сакура Ланезза сорта Арияки.

"И хотя это совсем не массовое цветение, скоро аллея сакур облачится в весеннее кружево бело-розового оттенка, а парк "Дендрарий" превратится в нежную сказку, радуя всех посетителей своим завораживающим видом", - говорится в сообщении пресс-службы Сочинского национального парка.

По словам ведущего научного сотрудника нацпарка Галины Солтани, в этом году сакуры зацвели в свой срок.

"Последние несколько лет они опережали свой график в среднем на неделю, - рассказала она. - Однако в конце этой зимы нас ждали заморозки и существенное понижение температуры, что заставило их распуститься как раз на день весеннего равноденствия, с 21 на 22 марта".

Кстати, в дендрарии собрана коллекция из семи видов и 22 сортов сакур. Массово они начнут цвести в ближайшую неделю и уже в начале апреля все желающие смогут полюбоваться этим завораживающим процессом в Саду непрерывного цветения в верхней части парка.