К жителям отдаленных курганских сел приедет "Поезд здоровья" с врачами

Чтобы получить консультацию врачей узких специальностей, жителям отдаленных сел в Курганской области не надо выезжать за пределы своего района: доктора сами к ним приедут. Их привезет "Поезд здоровья", который возобновил свою работу после остановки в прошлом году из-за пандемии.

В состав бригады входят кардиолог, эндокринолог, невролог, гинеколог и врачи других специальностей. Чтобы попасть на прием, достаточно получить направление от терапевта по месту жительства.

Вместе с врачами выезжают главные внештатные специалисты регионального департамента здравоохранения, которые оказывают организационно-методическую помощь медицинским работникам районных больниц.

В пресс-службе губернатора сообщили, что "Поезд здоровья" уже побывал в Куртамышском и Юргамышском районах. Специалисты осмотрели более 200 пациентов. В результате 74 человека направили на амбулаторное лечение, 20 - в стационары, а 48 пациентов получили направления на обследования в областные больницы. Следующий выезд "Поезда здоровья" планируется 31 марта в Половинскую центральную районную больницу.

Отметим, в регионе сохраняется острый дефицит медицинских кадров. По данным департамента здравоохранения Курганской области, на 1 марта были открыты 562 вакансии специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием и 465 вакансии специалистов со средним медицинским образованием.