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К жителям отдаленных курганских сел приедет "Поезд здоровья" с врачами 14:33
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23.03.2021 14:33
Рубрика: Общество

К жителям отдаленных курганских сел приедет "Поезд здоровья" с врачами

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

Чтобы получить консультацию врачей узких специальностей, жителям отдаленных сел в Курганской области не надо выезжать за пределы своего района: доктора сами к ним приедут. Их привезет "Поезд здоровья", который возобновил свою работу после остановки в прошлом году из-за пандемии.

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости www.ria.ru
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В состав бригады входят кардиолог, эндокринолог, невролог, гинеколог и врачи других специальностей. Чтобы попасть на прием, достаточно получить направление от терапевта по месту жительства.

Вместе с врачами выезжают главные внештатные специалисты регионального департамента здравоохранения, которые оказывают организационно-методическую помощь медицинским работникам районных больниц.

В пресс-службе губернатора сообщили, что "Поезд здоровья" уже побывал в Куртамышском и Юргамышском районах. Специалисты осмотрели более 200 пациентов. В результате 74 человека направили на амбулаторное лечение, 20 - в стационары, а 48 пациентов получили направления на обследования в областные больницы. Следующий выезд "Поезда здоровья" планируется 31 марта в Половинскую центральную районную больницу.

Отметим, в регионе сохраняется острый дефицит медицинских кадров. По данным департамента здравоохранения Курганской области, на 1 марта были открыты 562 вакансии специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием и 465 вакансии специалистов со средним медицинским образованием.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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