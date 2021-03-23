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23.03.2021 15:06
Рубрика: Экономика

На Среднем Урале внесли в реестр 28 тысяч "особых" зон

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Управление Росреестра по Свердловской области внесло в Единый госреестр недвижимости сведения о 28583 зонах с особыми условиями использования. Больше всего среди них охранных зон объектов электроэнергетики (17665), охранных зон пунктов государственной геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей (3801), 1482 зоны подтопления, а также 908 водоохранных и 860 прибрежных защитных полос.

- Когда рассматривается возможность строительства или реконструкции каких-то зданий, сооружений, правообладатели могут обнаружить, что по данным ЕГРН их земельные участки попадают в границы зоны с особыми условиями использования территории, соответственно, имеют ограничения. Сведения об охранных зонах появляются в реестре на основании решений, которые нам направляют уполномоченные органы власти и местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия. В полномочия нашей службы не входит правовая оценка законности этих решений. Отказать во внесении информации мы можем, только если решение об установлении границ зоны принято не уполномоченным органом или описание местоположения границ выполнено в ненадлежащем формате, - объясняет Игорь Цыганаш, руководитель управления Росреестра по Свердловской области.

Фото: iStock
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Выяснить, попадает ли земельный участок в границы зоны с особыми условиями использования, можно на публичной кадастровой карте. Чтобы узнать, в чем конкретно заключаются ограничения, можно запросить на портале Росреестра или в МФЦ выписку из ЕГРН об объекте недвижимости, где будет содержаться информация и об охранной зоне.

Напомним, что в Земельном кодексе (статья 105) перечислены 28 видов зон с особыми условиями использования территории. В отношении каждого правительство РФ утверждает свой список ограничений. Исключение составляют зоны, которые возникают в силу федерального закона: водоохранные, прибрежные защитные, а также защитные зоны объектов культурного наследия.

К примеру, в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос запрещен сброс сточных, в том числе дренажных, вод, движение и стоянка транспорта, кроме специального, строительство заправок, складов ГСМ, станций техсмотра, автомоек и так далее. Коллективные сады и огороды, размещенные в пределах водоохранной зоны, должны быть оборудованы сооружениями для очистки стоков, при их отсутствии - приемниками из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ в окружающую среду. Также в границах прибрежных защитных полос нельзя распахивать земли и пасти животных.

- По общему правилу зоны с особыми условиями использования территории считаются установленными со дня внесения сведений о них в ЕГРН, но до 1 января 2022 года действует переходный период. В это время зона считается установленной даже при отсутствии данных в реестре, если есть соответствующее решение решения суда или уполномоченного органа. Например, зона подтопления может быть определена актом территориального органа Росводресурсов, - уточнили в Росреестре.

В регионах Экономика Недвижимость Земля Правительство Росреестр Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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