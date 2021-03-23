Патрушев: На Урале уменьшилось число преступлений, совершаемых подростками

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подвел итоги профилактической работы с молодежью на Урале. По его словам, год назад на аналогичном совещании были выработаны меры по предупреждению социально опасного и деструктивного поведения подростков и молодых людей. В частности, были проведены такие межведомственные оперативно-профилактические мероприятия, как "Подросток", "Неформал", "Группа". А также разработаны методические рекомендации по предупреждению детской преступности во время проведения массовых мероприятий.

"В результате в округе на 15 процентов уменьшилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 18 процентов сократилось количество лиц их совершивших. Это хороший результат", - отметил Патрушев.