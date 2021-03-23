Суд отпустил мэра уральского Троицка под домашний арест

Рассмотрев в апелляционном порядке дело Александра Виноградова, Челябинский областной суд изменил ему меру пресечения, избранную на время следствия. Содержание под стражей заменено чиновнику на домашний арест сроком до 12 мая, сообщили во вторник в судебной инстанции.

- Защита просила отменить постановление суда первой инстанции, - передает представитель областного суда Евгения Нациевская. - Сам Александр Виноградов в судебном заседании пояснил, что следственные действия по его уголовному делу окончены, и попросил заменить содержание стражей на такой вид меры пресечения, как личное поручительство депутата госдумы Андрея Барышева. В итоге суд принял решение об освобождении фигуранта под домашний арест.

Как уже писала "РГ", главу Троицка задержали 12 марта и арестовали на следующий день. Ему предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий.

Речь идет о незаконной передаче тепловых сетей, на которую в мэрии решились, чтобы не допустить срыва отопительного сезона. Еще одним фигурантом дела стал замглавы Троицка по городскому хозяйству Вадим Герман. По версии следствия, причиненный чиновниками ущерб превысил девять миллионов рублей.