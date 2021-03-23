У жителя Югры нашли 20 тысяч доз наркотиков

В Сургуте сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и отряда специального назначения "Гром" задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в сбыте сильнодействующих и ядовитых веществ.

При личном досмотре у местного жителя обнаружили 130 граммов неизвестных веществ. Об этом сообщает управление МВД ХМАО-Югры. Во время обысков в квартире и на даче у него нашли такие же наркотики - 8,5 килограмма, это 20 тысяч доз.

Мужчина покупал сильнодействующие средства в интернете и сбывал через закладки.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков (часть 3 статьи 234 УК РФ). Максимальное наказание, которое грозит югорчанину по этой статье - 8 лет лишения свободы.