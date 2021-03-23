Россия в шесть раз увеличит скорость перевозки грузов за счет цифровизации

Россия к 2030 году может в шесть раз увеличить скорость перемещения грузов за счет внедрения цифровых технологий, сообщил министр транспорта Виталий Савельев в ходе заседания комитета Госдумы по транспорту и строительству.

В прошлом году при перевозке грузов было оформлено более трех млрд документов, а к 2030 году по оценке будет оформляться в год по семь млрд документов, сказал Савельев.

"Если мы все это оцифруем, переведем в безбумажные технологии, то скорость перемещения грузов может увеличиться в шесть раз только за счет цифровизации, за счет бездокументарного оборота", - сказал министр.

Сейчас Россия занимает 75 место в мире по транспортным услугам, добавил он. Но если пойти по пути цифровизации, можно войти в первую десятку стран.

По словам Савельева, необходимо также необходимо внедрять цифровые технологии на таможне.