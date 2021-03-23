СК раскрыл схему хищения денег у "Промсвязьбанка"

Расследование кражи у "Промсвязьбанка" 87,2 миллиардов рублей сейчас практически завершено: фигуранты дела и их адвокаты знакомятся с 80 томами, которое собрал СК. Но задержать, как объясняют в ведомстве, удалось не всех причастных к этой афере.

Поэтому по просьбе СК суд решил отправить под стражу Батраза Плиева и гражданина Украины Ивана Пидлужного. Эти граждане ранее были объявлены в международный розыск. СК обвиняет этих двоих в растрате, с использованием своего служебного положения.

В ведомстве Александра Бастрыкина рассказывают, что еще в 2017 году братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, которые были на тот момент председателем правления и председателем совета директоров, боялись потерять "возможность управления ПАО "Промсвязьбанк" из-за выявленных Центральным банком многочисленных нарушений при кредитовании" и организовали группу, чтобы вывести деньги банка.

Схема, как уверяют в СК, заработала так.

- 14 декабря 2017 года в пользу частной компании с ограниченной ответственностью Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды), братья Ананьевы организовали перечисление 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов США якобы в качестве оплаты за приобретенные у этой иностранной компании ценные бумаги - акции ПАО "Промсвязьбанк" и облигации, выпущенные ООО "ПСН Проперти Менеджмент", АО "ПромСвязьКапитал", АО "PSB Finance S.A. UNDT", деятельность которых находилась под их контролем, - уверяют в ведомстве.

На самом деле ценные бумаги банк не покупал, а сделки были вымышленными.

"После перечисления на счета иностранной компании денежных средств с целью создания видимости законности произведенных банковских операций Плиев организовал изготовление фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг и других документов, подтверждающие якобы совершенную сделку, которые лично в Москве подписал у Пидлужного, который был специально привлечен по указанию Дмитрия Ананьева за вознаграждение для совершения указанных действий и вывод из финансового оборота России денежных средств в особо крупном размере".

Остальные фигуранты громкого дела - Николай Цуканов (вице-президент аппарата правления), Андрей Мукин (руководитель блока "Операционный"), Айгуль Шайхутдинова (директор клиентской поддержки и разработки продуктов), Ольга Антонова (начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами), а также Екатерина Багрянова продолжают читать свое уголовное дело.