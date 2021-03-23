СК раскрыл схему хищения денег у "Промсвязьбанка"

Новости

Российский спецназ стали снабжать новым сухпайком 15:17
Минстрой разрабатывает законопроект о счетах эскроу для частных домов 15:13
На уральской АЭС отключен от сети ядерный реактор на быстрых нейтронах 15:00
Ученые заявили о необходимости контроля за мутирующим коронавирусом 14:57
YouTube тестирует автоматическое определение товаров в видеороликах 14:43
Более 10 млн кв.м аварийного жилья не входит в программу расселения 14:42
К жителям отдаленных курганских сел приедет "Поезд здоровья" с врачами 14:33
Гражданские не погибли при ЧП с бомбардировщиком под Калугой 14:33
Рослесинфорг: На спасение 175 тыс га леса от вредителей ушло 5,3 млрд рублей 14:25
Страховая компания предсказала быстрый экономический рост Китая 14:19
Кудрин сообщил Путину о нарушениях в "Роскосмосе" 14:16
Гинер прокомментировал назначение Олича 14:10
Лукашенко заверил, что новых решений по пенсионному возрасту не планируется 14:01
"Почта России" вошла в десятку лучших операторов экспресс-доставки 13:56
Песков ответил на вопрос о планах Путина по списку "Единой России" 13:46
Фальков: Делать аккредитацию вузов бессрочной не стоит 13:45
Песков назвал Путина сторонником добрых отношений со всеми странами 13:33
Лукашенко назвал личные интересы своего президентства 13:27
Тамбовчанин получил 24 года за убийство школьницы 13:25
Володин призвал сообщать о попытках вымогательства денег за мандаты в ГД 13:20
Песков сообщит об отставке Белозерцева - если Путин примет решение 13:18
Мезенцев заявил о необходимости защиты исторической правды 13:09
В Москве снова вырос интерес к вторичному жилью 13:01
Киану Ривз сыграет главную роль в экранизации своего комикса BRZRKR 12:50
ФСБ предложила создать единую базу IMEI-номеров для борьбы с мошенничеством 12:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
23.03.2021 14:48
Рубрика: Происшествия

СК раскрыл схему хищения денег у "Промсвязьбанка"

Текст: Наталья Козлова
Расследование кражи у "Промсвязьбанка" 87,2 миллиардов рублей сейчас практически завершено: фигуранты дела и их адвокаты знакомятся с 80 томами, которое собрал СК. Но задержать, как объясняют в ведомстве, удалось не всех причастных к этой афере.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Поэтому по просьбе СК суд решил отправить под стражу Батраза Плиева и гражданина Украины Ивана Пидлужного. Эти граждане ранее были объявлены в международный розыск. СК обвиняет этих двоих в растрате, с использованием своего служебного положения.

В Волгограде завершено следствие по делу о хищениях у страховых компаний

В ведомстве Александра Бастрыкина рассказывают, что еще в 2017 году братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, которые были на тот момент председателем правления и председателем совета директоров, боялись потерять "возможность управления ПАО "Промсвязьбанк" из-за выявленных Центральным банком многочисленных нарушений при кредитовании" и организовали группу, чтобы вывести деньги банка.

Схема, как уверяют в СК, заработала так.

- 14 декабря 2017 года в пользу частной компании с ограниченной ответственностью Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды), братья Ананьевы организовали перечисление 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов США якобы в качестве оплаты за приобретенные у этой иностранной компании ценные бумаги - акции ПАО "Промсвязьбанк" и облигации, выпущенные ООО "ПСН Проперти Менеджмент", АО "ПромСвязьКапитал", АО "PSB Finance S.A. UNDT", деятельность которых находилась под их контролем, - уверяют в ведомстве.

На самом деле ценные бумаги банк не покупал, а сделки были вымышленными.

Генпрокуратура направила в суд дело о хищении у "Аэрофлота" 250 млн рублей

"После перечисления на счета иностранной компании денежных средств с целью создания видимости законности произведенных банковских операций Плиев организовал изготовление фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг и других документов, подтверждающие якобы совершенную сделку, которые лично в Москве подписал у Пидлужного, который был специально привлечен по указанию Дмитрия Ананьева за вознаграждение для совершения указанных действий и вывод из финансового оборота России денежных средств в особо крупном размере".

Остальные фигуранты громкого дела - Николай Цуканов (вице-президент аппарата правления), Андрей Мукин (руководитель блока "Операционный"), Айгуль Шайхутдинова (директор клиентской поддержки и разработки продуктов), Ольга Антонова (начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами), а также Екатерина Багрянова продолжают читать свое уголовное дело.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

Главное сегодня

Песков назвал Путина сторонником добрых отношений со всеми странами
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Курс евро впервые с 1 марта поднялся выше 90 рублей
Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве и дружбе на пять лет
Голикова рассказала, когда россияне смогут ходить без масок
Мошенники придумали новый способ обмана банковских клиентов
Верховный суд разъяснил, как снизить алименты