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Рубрика: В мире

Страховая компания предсказала быстрый экономический рост Китая

Текст: Александр Саможнев

Китайская программа по борьбе с коронавирусом завершилась на три месяца раньше, чем 12-месячная программа в 2009 году, последовавшая за финансовым кризисом. Это позволит обеспечить экономический рост. В прошлом году экономика выросла на 2,3 процента. Китай стал единственной крупной страной с положительной динамикой в условиях глобальной рецессии, говорится в исследовании международной страховой компании Allianz.

Фото: John Thys/FILE via AP
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По оценкам экспертов, в 2008 году масштабные меры стимулирования Китая способствовали росту экономики во всем мире. На этот раз сосредоточенность Пекина на решении внутренних проблем не обеспечит такой же глобальной поддержки. "Китайская сторона будет большее внимание уделять устранению риска перегрева на рынке недвижимости и финансовых рынках", - цитирует доклад телеканал CNBC.

Аналитики полагают, что стимулы, введенные США с целью поддержки экономики, скорее всего, увеличат спрос на китайский экспорт на 60 миллиардов долларов. Пекинская политика монетарного смягчения, включающая снижение процентных ставок, стартовала в январе 2020 года. Поддержка внутреннего рынка достигла своего апогея в октябре. Сейчас она составляет только 41 процент от интенсивности, наблюдаемой после финансового кризиса 2009 года.

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