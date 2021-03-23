145 лет назад, 23 марта 1876 года, русский инженер Павел Яблочков запатентовал электрическую лампочку. И осветил весь мир.

В то время Павел Николаевич, который родом был из саратовской глуши, работал в фирме Луи Бреге в Париже.

Созданием "дуговой лампы без изолятора" Яблочков начал заниматься еще до этого, в Москве. Оттуда уехал в Филадельфию, чтобы в США на всемирной выставке показать свои изобретения и увидеть другие работы. Именно оттуда ученый приехал в Париж, где ему был выдан патент на "электрическую свечу".

Уже в апреле того же 1876-го изобретатель продемонстрировал "свечу" в Лондоне - на выставке физических приборов. И привел всех в восторг. Русский свет залил комнату, а потом потек по Европе, перекинулся в Америку... "Свет приходит к нам с Севера - из России", - писали об успехе Яблочкова английские газеты.

В России свечи Яблочкова впервые зажгли в октябре 1878 года - в порту Кронштадта. Правда, права на использование своих изобретений Павел Николаевич передал французской компании, продолжая при этом работать над усовершенствованием системы. И получал при этом весьма скромные проценты от многомиллионных доходов компании.

В 1878-м Яблочков вернулся в Россию и занялся распространением электрического освещения. Но на родине изобретатель был встречен прохладно, компаньоны часто были нечисты на руку. План Государственной эликтрификации России, о котором задумались в царской России и будто бы даже готовили, реализовали в итоге большевики. И в истории больше известна "лампочка Ильича", а не лампа Яблочкова...

Переехав в родную Саратовскую губернию, ученый пытался заниматься наукой, но здоровье его к тому времени ухудшилось. 31 марта 1894 года Павел Николаевич скончался в Саратове и был похоронен в родных местах - в селе Сапожок.

После революции могилу Яблочкова едва не уничтожили. Памятник на ней восстановили, благодаря стараниям известного ученого-физика Сергея Вавилова, брата генетика Николая Вавилова, осужденного ни за что и погубленного в саратовской тюрьме в 1943 году.

Через год, в еще военном 1944-м, в Москве откроют станцию метро "Электрозаводская". В вестибюле на одном из барельефов будет он - Павел Яблочков. Человек, который сделал мир светлее.