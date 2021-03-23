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23 марта 2021 г.

Указ главы Республики Тыва от 22 марта 2021 года № 58 "О внесении изменения в пункт 2 приложения № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а"

В соответствии подпунктами "у" и "ф" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и на основании предложения главного государственного санитарного врача по Республике Тыва о продлении режима самоизоляции для отдельных категорий граждан, постановляю:

1. Внести в пункт 2 приложения № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 года № 76а "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва" изменение, заменив слова "22 февраля по 7 марта 2021 года, с 8 по 21 марта 2021 года" словами "22 марта по 31 марта 2021 года включительно".

2. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации ( ) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". www.pravo.gov.ru

3. Настоящий Указ вступает в силу с 22 марта 2021 года.

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол



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