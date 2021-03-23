В Италии планируется привить добровольцев "Спутником V"

Вакцина "Спутник V" будет исследоваться с участием добровольцев в Италии - в рамках испытаний эффективности вакцин от коронавируса, которые будет проводить римский Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, об этом сообщил директор Института Спалланцани, профессор Франческо Вайя в ходе международной конференции, посвященной распространению российской вакцины "Спутник V" и перспективам ее использования в Италии.

Франческо Вайя пояснил, что речь идет о совместном научном проекте с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Принцип использования двух различных аденовирусных векторов интересен не только высокой эффективностью такой вакцины, но и потенциальным усилением протективного эффекта при сочетании с другими препаратами, - пояснил профессор, выступая на конференции в ТАСС.

"Мы думаем провести повторную вакцинацию добровольцев, которые участвовали в испытаниях и были привиты ранее другой вакциной", - сказал Вайя.

Профессор не уточнил, о какой именно вакцине идет речь. Но ранее сообщалось, что Институт Спалланцани занимается клиническими исследованиями вакцины Reithera, разработанной итальянскими специалистами. Препарат проходит сейчас вторую фазу испытаний.