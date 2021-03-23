В российской глубинке живут отважные люди

В Календаре знаменательных дат" прочитала: "23 марта - день мужской солидарности". Удивилась: что бы это значило? Еще один "Мужской день"? Но ровно месяц назад мы уже поздравляли мужчин с "их" днем… Нет, я не против того чтобы уважать мужчин, отдавать должное их несомненным достоинствам, высоко ценить их сильный характер, мужество, жертвенность, готовность встать на защиту всего того, что для нас дорого и свято… Но все это следует проявлять не в "календарном" порядке, а постоянно и повсеместно, обстоятельно и спокойно. Тем более что именно так - повседневно и повсеместно - мужчины показывают себя сильными, мужественными, жертвенными. Подобных фактов хоть отбавляй. Достаточно перелистать российскую региональную прессу.

Газета Ненецкого автономного округа "Няръяна вындер" ("Красный тундровик") рассказала своим читателям о поступке настоящего мужчины.

В актовом зале Ненецкого аграрно-экономического техникума собрали студентов, чтобы провести тематический классный час "Герои наших дней". Перед собравшимися выступил руководитель окружного МЧС Владимир Антонов. Свое выступление он начал словами: "На Руси спасать и защищать всегда было уделом настоящих мужчин. В нашем непростом Арктическом регионе без взаимовыручки прожить невозможно. Желаю, чтобы каждый из вас всегда смог оказать помощь попавшему в беду человеку", - мало кто предполагал, как закончится эта "общая фраза". А закончилась она так: "Будьте такими же неравнодушными и готовыми на отважный поступок, как ваш товарищ Данил Морозкин". Вручив герою дня медаль МЧС "За спасение утопающих на водах", Владимир Антонов рассказал, как в один из летних дней Данил проходил по берегу Голубого озера и заметил, что в воде кто-то барахтается и не может выбраться. Подбежав, Данил увидел, что это ребенок, неизвестно как оказавшийся в воде. Студент выхватил мальчика, спокойно и грамотно оказал ему первую помощь, привел в чувство и доставил к ближайшему жилью. Участники "классного часа" впервые узнали о поступке своего товарища, хотя прошло уже много дней. Что ж, скромность - одна из черт, свойственных настоящим мужчинам.

Газета "Уральская неделя" опубликовала материал под заголовком "Житель Уральска спас людей из упавшего в реку автомобиля".

"Вечером того дня на трассе Уральск-Атырау в районе поселка Круглоозерное "ВАЗ 2115" ударил "Ауди В-4", которая от столкновения скатилась в кювет", - сообщили в управлении административной полиции. В это время недалеко от места аварии 35-летний мужчина ремонтировал свою машину. Он услышал стук и пошел узнать, что случилось. "На месте ДТП я увидел растерянного водителя и пассажиров "ВАЗа", они в темноте не могли понять, куда делась машина, в которую они врезались, - рассказывал журналистам Ринат Фардиев. - Тогда я по следам колес спустился вниз, обнаружил "Ауди" в реке вверх колесами, сразу вошел в воду и стал вытаскивать людей из машины. Сначала достал водителя и пассажира, который сидел на переднем сиденье, затем двух пассажиров с заднего сиденья. Все они были без сознания. Как только все пострадавшие оказались на берегу, была вызвана полиция и "скорая помощь". Ринат не видит в своем поступке особого героизма. "Мне еще на месте ДТП гаишники сказали, что будут решать вопрос о моем поощрении. Однако я с самого начала не стремился к огласке и получению каких-либо наград. Главное, удалось спасти людей".

В Мордовии отличился ветеран чеченской войны Марат Зинатуллин, спасший пожилого мужчину из горящей квартиры. Оказавшись свидетелем возгорания, Марат действовал как профессиональный пожарный. Он по забору забрался на небольшой сарай, а с него перелез на балкон. Разбил стекла, вскрыл дверь, ведущую с балкона в комнату, и проник внутрь. На полу лежал без чувств 70-летний хозяин квартиры, отравившийся дымом. Марат, открыв входную дверь изнутри, вынес хозяина дома в подъезд. Об этом рассказал еженедельник "Мордовия".

Дагестанец Арсен Фитцулаев предотвратил катастрофу на автозаправке в Каспийске", - пишет "Дагестанская правда" и сообщает подробности происшествия. "На одной из заправок в черте Каспийска неожиданно прогремел взрыв. Как выяснилось позже, проезжавшая на огромной скорости иномарка врезалась в цистерну с газом и сбила вентиль. Минута промедления, и огонь перекинулся бы на находящиеся неподалеку цистерны с топливом. При таком сценарии жертв было бы не избежать. Однако ситуацию в корне изменил скромный работник заправки, умелыми действиями предотвративший катастрофу и снизивший ее масштабы до сгоревшей машины и нескольких поврежденных автомобилей. Уже потом Арсен понял, что фактически рисковал жизнью". Как водится, отважный спаситель не считает себя героем и уверен, что на его месте любой порядочный человек поступил бы так же.

Необычный случай произошел с жителем Санкт-Петербурга, который не позволил девушке уйти из жизни, о чем рассказала газета "Петербургский дневник". Игорь Сивцов ехал на автомобиле и увидел в водах Невы тонущего человека. Игорь сразу же позвонил в МЧС, а затем предпринял попытку спасти тонущую девушку. Минуя автомобильную пробку, он максимально приблизился к парапету набережной, куда утопающую отнесло течением. Как выяснилось, женщина не хотела, чтобы ее спасли, она пыталась свести счеты с жизнью, прыгнув с Володарского моста. Поговорив с девушкой, Игорь убедил ее подплыть к берегу, где ему удалось ее вытащить. После этого он включил все обогреватели в своей машине и посадил пострадавшую отогреваться до прибытия "скорой помощи".

Читателям газеты "Вечерний Челябинск" стало известно о еще одном подобном происшествии. "В одном из домов пожар. Горит квартира на первом этаже, из окон валит густой дым. На балконах второго этажа - несколько испуганных женщин. Такую картину застал судебный пристав Сергей Поволоцкий, который случайно проезжал мимо. Когда стало ясно, что случилось ЧП, он тут же начал действовать. Мужчина бросился в горящую квартиру и смог закрыть дверь, чтобы предотвратить приток воздуха. Перекрыв пожару кислород, Поволоцкий стал искать способ спасти женщин. На просьбу пристава о помощи откликнулись работавшие неподалеку коммунальщики: водитель самосвала подогнал машину под балконы и женщинам помогли спуститься по козырьку кузова. Челябинская "Вечерка" так комментирует происшествие. "Эта история произошла в нашем городе совсем недавно. Кто о ней знает? Те, кто присутствовал при происшествии, те, кому рассказали очевидцы, а теперь - и все читатели "Вечерки". Имя одного героя стало известно горожанам. Но сколько еще подвигов остается в тени?"

Та же газета рассказала, как в одном из местных храмов священник Алексей Перегудов спас жизнь жениху на свадьбе. Во время венчания жених потерял сознание. Единственным, кто не растерялся в этой ситуации, оказался иерей Алексей Перегудов. Он быстро осмотрел лежащего, заподозрил остановку сердца и оказал первую помощь, включая непрямой массаж сердца. В итоге венчание было благополучно завершено. Отец Алексей отметил, что непрямой массаж сердца видел только в кино…

В селе Ильинка Тульской области школьники вытащили пенсионерку из колодца, о чем рассказала городская газета "Тула". 78-летняя Валентина Никитина упала в колодец и выбраться самостоятельно не смогла. Крики о помощи услышали Андрей Ибронов и Никита Сабитов, они бросились спасать пожилую женщину. Сначала мальчики попытались сами вытащить женщину, но силёнок не хватило, побежали за помощью и встретили возвращавшихся с занятий школьников - брата Андрея Навруза с друзьями Владиславом Козыревым и Артёмом Ворониным. Вместе они вызволили из ледяного плена старушку, которая уже начала терять сознание. "Ребята довели её до дома и тут же ушли, - рассказывает директор Ильинской средней школы Владимир Терешкин. - Я узнал об этой истории через неделю, когда Валентина Васильевна, оправившись от пережитого, пришла в школу. Мальчишки же молчали как партизаны!"

"Ребята, без всякого преувеличения, спасли мне жизнь, - говорит Валентина Никитина. - Кто знает, сколько бы я ещё продержалась. Они вытащили меня из колодца и принесли домой настолько быстро, что я даже не успела подхватить простуду. В суматохе я даже не узнала, как зовут моих юных героев, поэтому пришла с гостинцами, чтобы отыскать ребят и поблагодарить".

О приключениях школьников не знали даже их родители. Пока им не позвонили учителя. Через несколько дней юных героев торжественно чествовали. Им вручили благодарственные письма от управления образования, депутаты областной думы подарили им мобильные телефоны, а школа - сладости и канцтовары". На вопрос считает ли он себя и своих друзей героями, Никита Сабитов по-взрослому скромно сказал: "Наверное, нет. Мы просто поступили по-мужски. Не смогли пройти мимо и сделали то, что сделал бы любой взрослый мужчина".

Газета "Рязанские ведомости" поделилась подробностями истории, случившейся в Скопинском районе, когда здесь на территории воинской части из-за пожара начали взрываться снаряды, пострадали люди. В центре драматических событий оказались вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков и глава Скопинского района Александр Боков (должности указаны на момент ЧП), которые незамедлительно прибыли к месту происшествия вместе с представителями местной администрации. Александр Боков вспоминает: "Поначалу не было ясно, что ситуация критическая. Однако при подъезде к воинской части все стало понятно. Я выскочил из машины и побежал. Слышу сзади "Боков!". Повернулся, это уже вице-губернатор подъехал. И тут мы услышали крики. Криков было много. И мы побежали, я в один подъезд, Греков в другой. Я инвалида выносил, Греков пожилую женщину… Потом еще кого-то. Скольких всего спасли? Не могу сказать, в той суматохе об этом никто не думал. Но точно помню, что Греков спас троих…"

Подобных историй немало. И всех их объединяет то, что мы называем "мужской поступок".