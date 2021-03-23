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23.03.2021,  
10:07
Текст:  Майя Бирюкова

В США назвали причину отставания в гиперзвуковой сфере

Фото: U.S. Air Force photo / Bobbi Zapka / wikipedia.org Фото: U.S. Air Force photo / Bobbi Zapka / wikipedia.org
Фото: U.S. Air Force photo / Bobbi Zapka / wikipedia.org

Одним из главных препятствий для развития программы гиперзвукового оружия в США стал недостаток технологий. К такому выводу пришли специалисты Счетной палаты США.

Фото: US Navy / Wikimedia.org
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С публичной версией доклада можно ознакомиться на сайте ведомства. Объем финансирования американских программ и связанных с ними проектов с 2015 по 2024 финансовые годы обойдутся налогоплательщикам примерно в 15 миллиардов долларов США. Большая часть средств направляется на разработку перспективного гиперзвукового оружия и меньшая - на противодействие уже существующим угрозам в этой сфере.

Одной из важнейших проблем специалисты Счетной палаты назвали отсутствие четкой координации и распределения ответственности внутри Минобороны США. Без этого есть риск потратить ресурсы впустую.

- Многие трудности возникают из-за того, что системы технически сложны и используются в экстремальных условиях. Проблемы варьируются от незрелых технологий и агрессивных графиков до неточных оценок затрат и человеческих ресурсов, - говорится в докладе.

Напомним, военные эксперты США неоднократно признавали отставание Пентагона в сфере гиперзвука от России и Китая. Виной тому - и недостаток финансирования, и использование устаревших технологий.

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