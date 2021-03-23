В Вооруженных силах вакцинировали от коронавируса более 399 тысяч человек

Оборонное ведомство представило последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По данным Минобороны РФ, только за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 18 военных. А общее количество солдат и офицеров, которые начиная с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 32 тысячи человек.

По сведениям на вечер 23 марта, в Вооруженных силах после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на COVID-19 сняли с медицинского контроля 111 265 военнослужащих.

В то же время на контроле у врачей сейчас находятся 534 военных. Это меньше, чем было в минувший понедельник и несколькими днями ранее. У этих военнослужащих диагностировали опасную инфекцию. 349 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Трое находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 182 человека лечатся на дому.

Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Двое больных в тяжелом состоянии. В состоянии средней тяжести - 2 человека. Остальные - без симптомов заболевания, говорится в бюллетене.

В Минобороны отметили, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, помощь там оказали 18 102 пациентам, 6 369 из которых - гражданские. Всех их обеспечили необходимым лечением в стационарных условиях, а после выздоровления выписали.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в ведомстве отметили, что добровольную вакцинацию первым компонентом "Спутник V" прошли уже более 399 тысяч военнослужащих.