Впервые полицию Эквадора возглавила женщина

Пост командующего национальной полиции Эквадора заняла генерал Таннья Варела. Впервые в истории страны это ведомство возглавила женщина. О назначении на должность сообщил президент страны Ленин Морено.
"Желаю успехов в ваших усилиях по обеспечению всеобщей безопасности!", - написал глава государства в своем блоге в Twitter.
В опубликованном президентском указе также выносится благодарность за заслуги перед страной бывшему командующему Патрисио Каррильо - он возглавлял полицию Эквадора немногим более года, пишет РИА Новости.
Hoy designé a Tannya Varela como Comandante General de la @PoliciaEcuador. Es la primera mujer en nuestra historia en ocupar este cargo. Tiene una notable trayectoria al servicio de la ciudadanía y su protección integral. ¡Éxitos en su labor de garantizar la seguridad de todos! pic.twitter.com/pC8SMhRulP— Lenín Moreno (@Lenin) March 22, 2021