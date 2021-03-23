Впервые полицию Эквадора возглавила женщина

Пост командующего национальной полиции Эквадора заняла генерал Таннья Варела. Впервые в истории страны это ведомство возглавила женщина. О назначении на должность сообщил президент страны Ленин Морено.

"Желаю успехов в ваших усилиях по обеспечению всеобщей безопасности!", - написал глава государства в своем блоге в Twitter.

В опубликованном президентском указе также выносится благодарность за заслуги перед страной бывшему командующему Патрисио Каррильо - он возглавлял полицию Эквадора немногим более года, пишет РИА Новости.