За сутки в России подтверждено 8457 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1042

2 Санкт-Петербург 812

3 Московская область 513

4 Нижегородская область 335

5 Ростовская область 239

6 Воронежская область 209

7 Самарская область 200

8 Иркутская область 180

9 Саратовская область 162

10 Свердловская область 147

11 Челябинская область 138

12 Ленинградская область 128

13 Красноярский край 128

14 Волгоградская область 126

15 Пермский край 125

16 Краснодарский край 119

17 Республика Башкортостан 110

18 Пензенская область 108

19 Тверская область 107

20 Алтайский край 107

21 Ульяновская область 100

22 Тульская область 99

23 Курская область 97

24 Вологодская область 97

25 Омская область 97

26 Тамбовская область 95

27 Брянская область 93

28 Ярославская область 93

29 Кировская область 93

30 Новосибирская область 93

31 Липецкая область 92

32 Республика Карелия 87

33 Белгородская область 87

34 Удмуртская Республика 85

35 Архангельская область 84

36 Ставропольский край 81

37 Оренбургская область 79

38 Ханты-Мансийский автономный округ 78

39 Владимирская область 75

40 Мурманская область 74

41 Астраханская область 74

42 Калужская область 70

43 Тюменская область 69

44 Псковская область 68

45 Республика Коми 67

46 Республика Бурятия 65

47 Забайкальский край 64

48 Орловская область 63

49 Ивановская область 62

50 Смоленская область 60

51 Хабаровский край 59

52 Рязанская область 57

53 Приморский край 56

54 Республика Крым 54

55 Кабардино-Балкарская Республика 52

56 Калининградская область 50

57 Кемеровская область 46

58 Курганская область 45

59 Республика Чувашия 45

60 Костромская область 43

61 Республика Татарстан 43

62 Республика Дагестан 42

63 Новгородская область 39

64 Республика Мордовия 37

65 Севастополь 34

66 Республика Саха (Якутия) 30

67 Томская область 30

68 Ямало-Ненецкий автономный округ 26

69 Республика Калмыкия 25

70 Амурская область 25

71 Республика Марий Эл 24

72 Республика Хакасия 20

73 Карачаево-Черкесская Республика 18

74 Камчатский край 16

75 Республика Северная Осетия-Алания 16

76 Чеченская Республика 12

77 Республика Адыгея 9

78 Республика Ингушетия 9

79 Республика Алтай 6

80 Сахалинская область 5

81 Еврейская автономная область 3

82 Магаданская область 2

83 Ненецкий автономный округ 1

84 Чукотский автономный округ 1

85 Республика Тыва 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 474 610 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,01%

2. Магаданская область , Сахалинская область 0,02%

3. Республика Алтай 0,04% За последние сутки подтверждено 427 смертей Москва 51

Санкт-Петербург 42

Московская область 16

Воронежская область 15

Краснодарский край 12

Нижегородская область 12

Свердловская область 12

Ростовская область 11

Самарская область 11

Красноярский край 11

Пермский край 8

Челябинская область 8

Иркутская область 8

Тульская область 7

Республика Чувашия 7

Алтайский край 7

Курская область 6

Калининградская область 6

Ленинградская область 6

Волгоградская область 6

Ульяновская область 6

Новосибирская область 6

Томская область 6

Липецкая область 5

Орловская область 5

Смоленская область 5

Тверская область 5

Архангельская область 5

Республика Крым 5

Ставропольский край 5

Саратовская область 5

Омская область 5

Владимирская область 4

Ивановская область 4

Мурманская область 4

Астраханская область 4

Республика Татарстан 4

Удмуртская Республика 4

Пензенская область 4

Курганская область 4

Тюменская область 4

Белгородская область 3

Рязанская область 3

Республика Карелия 3

Вологодская область 3

Псковская область 3

Севастополь 3

Республика Дагестан 3

Республика Марий Эл 3

Республика Тыва 3

Кемеровская область 3

Хабаровский край 3

Костромская область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Республика Коми 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Оренбургская область 2

Республика Хакасия 2

Республика Бурятия 2

Забайкальский край 2

Камчатский край 2

Приморский край 2

Амурская область 2

Брянская область 1

Новгородская область 1

Республика Башкортостан 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Саха (Якутия) 1

Сахалинская область 1 За весь период по России умерло 95 818 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 860 человек Москва 1379

Санкт-Петербург 1363

Московская область 601

Нижегородская область 389

Республика Крым 328

Астраханская область 326

Ростовская область 268

Ставропольский край 256

Воронежская область 240

Челябинская область 233

Самарская область 225

Липецкая область 188

Пензенская область 172

Приморский край 168

Пермский край 163

Свердловская область 158

Республика Карелия 147

Новосибирская область 146

Кировская область 139

Иркутская область 131

Алтайский край 125

Тверская область 123

Ленинградская область 123

Волгоградская область 122

Республика Башкортостан 121

Красноярский край 115

Краснодарский край 114

Архангельская область 112

Саратовская область 112

Ульяновская область 104

Курская область 103

Тульская область 97

Омская область 92

Вологодская область 87

Псковская область 83

Брянская область 80

Ханты-Мансийский автономный округ 80

Калужская область 77

Ивановская область 76

Удмуртская Республика 76

Кабардино-Балкарская Республика 74

Республика Татарстан 73

Костромская область 70

Ярославская область 70

Смоленская область 68

Калининградская область 67

Забайкальский край 67

Карачаево-Черкесская Республика 66

Тюменская область 65

Орловская область 64

Республика Коми 64

Белгородская область 63

Владимирская область 63

Новгородская область 63

Хабаровский край 63

Республика Бурятия 60

Рязанская область 55

Оренбургская область 54

Курганская область 53

Кемеровская область 45

Томская область 42

Республика Мордовия 39

Республика Марий Эл 36

Камчатский край 36

Республика Северная Осетия - Алания 35

Ямало-Ненецкий автономный округ 35

Республика Чувашия 34

Тамбовская область 32

Республика Дагестан 31

Республика Саха (Якутия) 29

Амурская область 28

Республика Калмыкия 24

Севастополь 21

Сахалинская область 20

Мурманская область 19

Чеченская Республика 15

Республика Адыгея 14

Республика Хакасия 14

Республика Ингушетия 13

Республика Тыва 12

Республика Алтай 6

Магаданская область 5

Еврейская автономная область 5

Ненецкий автономный округ 4

Чукотский автономный округ 2 За весь период выписано по выздоровлении по России 4 088 045 человек. Путин обсудил производство и разработку вакцин от коронавируса