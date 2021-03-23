За сутки в России подтверждено 8457 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1042
- 2 Санкт-Петербург 812
- 3 Московская область 513
- 4 Нижегородская область 335
- 5 Ростовская область 239
- 6 Воронежская область 209
- 7 Самарская область 200
- 8 Иркутская область 180
- 9 Саратовская область 162
- 10 Свердловская область 147
- 11 Челябинская область 138
- 12 Ленинградская область 128
- 13 Красноярский край 128
- 14 Волгоградская область 126
- 15 Пермский край 125
- 16 Краснодарский край 119
- 17 Республика Башкортостан 110
- 18 Пензенская область 108
- 19 Тверская область 107
- 20 Алтайский край 107
- 21 Ульяновская область 100
- 22 Тульская область 99
- 23 Курская область 97
- 24 Вологодская область 97
- 25 Омская область 97
- 26 Тамбовская область 95
- 27 Брянская область 93
- 28 Ярославская область 93
- 29 Кировская область 93
- 30 Новосибирская область 93
- 31 Липецкая область 92
- 32 Республика Карелия 87
- 33 Белгородская область 87
- 34 Удмуртская Республика 85
- 35 Архангельская область 84
- 36 Ставропольский край 81
- 37 Оренбургская область 79
- 38 Ханты-Мансийский автономный округ 78
- 39 Владимирская область 75
- 40 Мурманская область 74
- 41 Астраханская область 74
- 42 Калужская область 70
- 43 Тюменская область 69
- 44 Псковская область 68
- 45 Республика Коми 67
- 46 Республика Бурятия 65
- 47 Забайкальский край 64
- 48 Орловская область 63
- 49 Ивановская область 62
- 50 Смоленская область 60
- 51 Хабаровский край 59
- 52 Рязанская область 57
- 53 Приморский край 56
- 54 Республика Крым 54
- 55 Кабардино-Балкарская Республика 52
- 56 Калининградская область 50
- 57 Кемеровская область 46
- 58 Курганская область 45
- 59 Республика Чувашия 45
- 60 Костромская область 43
- 61 Республика Татарстан 43
- 62 Республика Дагестан 42
- 63 Новгородская область 39
- 64 Республика Мордовия 37
- 65 Севастополь 34
- 66 Республика Саха (Якутия) 30
- 67 Томская область 30
- 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 26
- 69 Республика Калмыкия 25
- 70 Амурская область 25
- 71 Республика Марий Эл 24
- 72 Республика Хакасия 20
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 18
- 74 Камчатский край 16
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 16
- 76 Чеченская Республика 12
- 77 Республика Адыгея 9
- 78 Республика Ингушетия 9
- 79 Республика Алтай 6
- 80 Сахалинская область 5
- 81 Еврейская автономная область 3
- 82 Магаданская область 2
- 83 Ненецкий автономный округ 1
- 84 Чукотский автономный округ 1
- 85 Республика Тыва 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 474 610 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,01%
- 2. Магаданская область , Сахалинская область 0,02%
- 3. Республика Алтай 0,04%
За последние сутки подтверждено 427 смертей
- Москва 51
- Санкт-Петербург 42
- Московская область 16
- Воронежская область 15
- Краснодарский край 12
- Нижегородская область 12
- Свердловская область 12
- Ростовская область 11
- Самарская область 11
- Красноярский край 11
- Пермский край 8
- Челябинская область 8
- Иркутская область 8
- Тульская область 7
- Республика Чувашия 7
- Алтайский край 7
- Курская область 6
- Калининградская область 6
- Ленинградская область 6
- Волгоградская область 6
- Ульяновская область 6
- Новосибирская область 6
- Томская область 6
- Липецкая область 5
- Орловская область 5
- Смоленская область 5
- Тверская область 5
- Архангельская область 5
- Республика Крым 5
- Ставропольский край 5
- Саратовская область 5
- Омская область 5
- Владимирская область 4
- Ивановская область 4
- Мурманская область 4
- Астраханская область 4
- Республика Татарстан 4
- Удмуртская Республика 4
- Пензенская область 4
- Курганская область 4
- Тюменская область 4
- Белгородская область 3
- Рязанская область 3
- Республика Карелия 3
- Вологодская область 3
- Псковская область 3
- Севастополь 3
- Республика Дагестан 3
- Республика Марий Эл 3
- Республика Тыва 3
- Кемеровская область 3
- Хабаровский край 3
- Костромская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Коми 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Оренбургская область 2
- Республика Хакасия 2
- Республика Бурятия 2
- Забайкальский край 2
- Камчатский край 2
- Приморский край 2
- Амурская область 2
- Брянская область 1
- Новгородская область 1
- Республика Башкортостан 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Сахалинская область 1
За весь период по России умерло 95 818 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 860 человек
- Москва 1379
- Санкт-Петербург 1363
- Московская область 601
- Нижегородская область 389
- Республика Крым 328
- Астраханская область 326
- Ростовская область 268
- Ставропольский край 256
- Воронежская область 240
- Челябинская область 233
- Самарская область 225
- Липецкая область 188
- Пензенская область 172
- Приморский край 168
- Пермский край 163
- Свердловская область 158
- Республика Карелия 147
- Новосибирская область 146
- Кировская область 139
- Иркутская область 131
- Алтайский край 125
- Тверская область 123
- Ленинградская область 123
- Волгоградская область 122
- Республика Башкортостан 121
- Красноярский край 115
- Краснодарский край 114
- Архангельская область 112
- Саратовская область 112
- Ульяновская область 104
- Курская область 103
- Тульская область 97
- Омская область 92
- Вологодская область 87
- Псковская область 83
- Брянская область 80
- Ханты-Мансийский автономный округ 80
- Калужская область 77
- Ивановская область 76
- Удмуртская Республика 76
- Кабардино-Балкарская Республика 74
- Республика Татарстан 73
- Костромская область 70
- Ярославская область 70
- Смоленская область 68
- Калининградская область 67
- Забайкальский край 67
- Карачаево-Черкесская Республика 66
- Тюменская область 65
- Орловская область 64
- Республика Коми 64
- Белгородская область 63
- Владимирская область 63
- Новгородская область 63
- Хабаровский край 63
- Республика Бурятия 60
- Рязанская область 55
- Оренбургская область 54
- Курганская область 53
- Кемеровская область 45
- Томская область 42
- Республика Мордовия 39
- Республика Марий Эл 36
- Камчатский край 36
- Республика Северная Осетия - Алания 35
- Ямало-Ненецкий автономный округ 35
- Республика Чувашия 34
- Тамбовская область 32
- Республика Дагестан 31
- Республика Саха (Якутия) 29
- Амурская область 28
- Республика Калмыкия 24
- Севастополь 21
- Сахалинская область 20
- Мурманская область 19
- Чеченская Республика 15
- Республика Адыгея 14
- Республика Хакасия 14
- Республика Ингушетия 13
- Республика Тыва 12
- Республика Алтай 6
- Магаданская область 5
- Еврейская автономная область 5
- Ненецкий автономный округ 4
- Чукотский автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлении по России 4 088 045 человек.