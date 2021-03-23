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23.03.2021 11:10
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8457 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1042
  • 2 Санкт-Петербург 812
  • 3 Московская область 513
  • 4 Нижегородская область 335
  • 5 Ростовская область 239
  • 6 Воронежская область 209
  • 7 Самарская область 200
  • 8 Иркутская область 180
  • 9 Саратовская область 162
  • 10 Свердловская область 147
  • 11 Челябинская область 138
  • 12 Ленинградская область 128
  • 13 Красноярский край 128
  • 14 Волгоградская область 126
  • 15 Пермский край 125
  • 16 Краснодарский край 119
  • 17 Республика Башкортостан 110
  • 18 Пензенская область 108
  • 19 Тверская область 107
  • 20 Алтайский край 107
  • 21 Ульяновская область 100
  • 22 Тульская область 99
  • 23 Курская область 97
  • 24 Вологодская область 97
  • 25 Омская область 97
  • 26 Тамбовская область 95
  • 27 Брянская область 93
  • 28 Ярославская область 93
  • 29 Кировская область 93
  • 30 Новосибирская область 93
  • 31 Липецкая область 92
  • 32 Республика Карелия 87
  • 33 Белгородская область 87
  • 34 Удмуртская Республика 85
  • 35 Архангельская область 84
  • 36 Ставропольский край 81
  • 37 Оренбургская область 79
  • 38 Ханты-Мансийский автономный округ 78
  • 39 Владимирская область 75
  • 40 Мурманская область 74
  • 41 Астраханская область 74
  • 42 Калужская область 70
  • 43 Тюменская область 69
  • 44 Псковская область 68
  • 45 Республика Коми 67
  • 46 Республика Бурятия 65
  • 47 Забайкальский край 64
  • 48 Орловская область 63
  • 49 Ивановская область 62
  • 50 Смоленская область 60
  • 51 Хабаровский край 59
  • 52 Рязанская область 57
  • 53 Приморский край 56
  • 54 Республика Крым 54
  • 55 Кабардино-Балкарская Республика 52
  • 56 Калининградская область 50
  • 57 Кемеровская область 46
  • 58 Курганская область 45
  • 59 Республика Чувашия 45
  • 60 Костромская область 43
  • 61 Республика Татарстан 43
  • 62 Республика Дагестан 42
  • 63 Новгородская область 39
  • 64 Республика Мордовия 37
  • 65 Севастополь 34
  • 66 Республика Саха (Якутия) 30
  • 67 Томская область 30
  • 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 26
  • 69 Республика Калмыкия 25
  • 70 Амурская область 25
  • 71 Республика Марий Эл 24
  • 72 Республика Хакасия 20
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 18
  • 74 Камчатский край 16
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 16
  • 76 Чеченская Республика 12
  • 77 Республика Адыгея 9
  • 78 Республика Ингушетия 9
  • 79 Республика Алтай 6
  • 80 Сахалинская область 5
  • 81 Еврейская автономная область 3
  • 82 Магаданская область 2
  • 83 Ненецкий автономный округ 1
  • 84 Чукотский автономный округ 1
  • 85 Республика Тыва 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 474 610 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,01%
  • 2. Магаданская область , Сахалинская область 0,02%
  • 3. Республика Алтай 0,04%
За последние сутки подтверждено 427 смертей
  • Москва 51
  • Санкт-Петербург 42
  • Московская область 16
  • Воронежская область 15
  • Краснодарский край 12
  • Нижегородская область 12
  • Свердловская область 12
  • Ростовская область 11
  • Самарская область 11
  • Красноярский край 11
  • Пермский край 8
  • Челябинская область 8
  • Иркутская область 8
  • Тульская область 7
  • Республика Чувашия 7
  • Алтайский край 7
  • Курская область 6
  • Калининградская область 6
  • Ленинградская область 6
  • Волгоградская область 6
  • Ульяновская область 6
  • Новосибирская область 6
  • Томская область 6
  • Липецкая область 5
  • Орловская область 5
  • Смоленская область 5
  • Тверская область 5
  • Архангельская область 5
  • Республика Крым 5
  • Ставропольский край 5
  • Саратовская область 5
  • Омская область 5
  • Владимирская область 4
  • Ивановская область 4
  • Мурманская область 4
  • Астраханская область 4
  • Республика Татарстан 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Пензенская область 4
  • Курганская область 4
  • Тюменская область 4
  • Белгородская область 3
  • Рязанская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Вологодская область 3
  • Псковская область 3
  • Севастополь 3
  • Республика Дагестан 3
  • Республика Марий Эл 3
  • Республика Тыва 3
  • Кемеровская область 3
  • Хабаровский край 3
  • Костромская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Республика Коми 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Оренбургская область 2
  • Республика Хакасия 2
  • Республика Бурятия 2
  • Забайкальский край 2
  • Камчатский край 2
  • Приморский край 2
  • Амурская область 2
  • Брянская область 1
  • Новгородская область 1
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Сахалинская область 1

За весь период по России умерло 95 818 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 860 человек
  • Москва 1379
  • Санкт-Петербург 1363
  • Московская область 601
  • Нижегородская область 389
  • Республика Крым 328
  • Астраханская область 326
  • Ростовская область 268
  • Ставропольский край 256
  • Воронежская область 240
  • Челябинская область 233
  • Самарская область 225
  • Липецкая область 188
  • Пензенская область 172
  • Приморский край 168
  • Пермский край 163
  • Свердловская область 158
  • Республика Карелия 147
  • Новосибирская область 146
  • Кировская область 139
  • Иркутская область 131
  • Алтайский край 125
  • Тверская область 123
  • Ленинградская область 123
  • Волгоградская область 122
  • Республика Башкортостан 121
  • Красноярский край 115
  • Краснодарский край 114
  • Архангельская область 112
  • Саратовская область 112
  • Ульяновская область 104
  • Курская область 103
  • Тульская область 97
  • Омская область 92
  • Вологодская область 87
  • Псковская область 83
  • Брянская область 80
  • Ханты-Мансийский автономный округ 80
  • Калужская область 77
  • Ивановская область 76
  • Удмуртская Республика 76
  • Кабардино-Балкарская Республика 74
  • Республика Татарстан 73
  • Костромская область 70
  • Ярославская область 70
  • Смоленская область 68
  • Калининградская область 67
  • Забайкальский край 67
  • Карачаево-Черкесская Республика 66
  • Тюменская область 65
  • Орловская область 64
  • Республика Коми 64
  • Белгородская область 63
  • Владимирская область 63
  • Новгородская область 63
  • Хабаровский край 63
  • Республика Бурятия 60
  • Рязанская область 55
  • Оренбургская область 54
  • Курганская область 53
  • Кемеровская область 45
  • Томская область 42
  • Республика Мордовия 39
  • Республика Марий Эл 36
  • Камчатский край 36
  • Республика Северная Осетия - Алания 35
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 35
  • Республика Чувашия 34
  • Тамбовская область 32
  • Республика Дагестан 31
  • Республика Саха (Якутия) 29
  • Амурская область 28
  • Республика Калмыкия 24
  • Севастополь 21
  • Сахалинская область 20
  • Мурманская область 19
  • Чеченская Республика 15
  • Республика Адыгея 14
  • Республика Хакасия 14
  • Республика Ингушетия 13
  • Республика Тыва 12
  • Республика Алтай 6
  • Магаданская область 5
  • Еврейская автономная область 5
  • Ненецкий автономный округ 4
  • Чукотский автономный округ 2

За весь период выписано по выздоровлении по России 4 088 045 человек.

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