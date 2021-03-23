Завершились испытания новой корабельной артустановки А-192М

На петербургском машиностроительном заводе "Арсенал" после завершения квалификационных испытаний начинается серийное производство корабельной артустановки А-192М калибра 130 миллиметров.

Как сообщает портал Korabel.ru, опытно-конструкторские работы по созданию артустановки завершились в 2018 году, на данный момент ей уже оснащены фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов" (проект 22350).

Артустановка создана на базе советской АК-130. Основные отличия заключаются в том, что вместо двух стволов используется один, за счет чего снизился общий вес конструкции. Благодаря этому ее можно использовать на небольших кораблях водоизмещением от 2000 тонн. Помимо этого А-192М снабжена новой системой управления огнем "Пума". Скорострельность артустановки составляет до 30 выстрелов в минуту, она способна поражать морские цели на расстоянии до 23 километров, а воздушные - до 18 километров.

На данный момент изготовлено три А-192М, заключены контракты на изготовление еще трех изделий.