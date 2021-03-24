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24.03.2021 17:27
Рубрика: Спорт

Алина Загитова поддержала участников ЧМ в Стокгольме

Текст: Анна Козина

Олимпийская чемпионка Пхенчхана фигуристка Алина Загитова обратилась к участникам чемпионата мира, который стартовал в Стокгольме с турнира одиночниц.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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- Сегодня начался чемпионат мира по фигурному катанию. Хочу пожелать всем удачи и гладкого льда, - написала Загитова в сториз Instagram.

Отметим, что именно Загитова, взявшая паузу в карьере, пока является действующей чемпионкой мира. Алина выиграла ЧМ-2019 в Сайтаме. Турнир 2020 года был отменен из-за пандемии коронавируса.

Загитову мы также скоро увидим на льду. 6 апреля она примет участие в шоу своего тренера Этери Тутберидзе - "Чемпионы на льду" в Москве. Как анонсировала Алина, там она представит новый показательный номер.

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