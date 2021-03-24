Экзитполы: Партия Нетаньяху побеждает на выборах в Израиле

На досрочных выборах в израильский парламент побеждает партия "Ликуд", возглавляет которую премьер-министр страны Биньямина Нетаньяху. Таковы данные экзитполов, опубликованные после закрытия избирательных участков. Согласно опросам, "Ликуд" может рассчитывать на 31-33 мандата. Явка на состоявшихся 23 марта выборах составила 67,2 процента. Это самый низкий показатель с 2009 года, пишет ТАСС со ссылкой на госрадио "Кан".

Нетаньяху уже поблагодарил израильтян за поддержку. "Ясно, что большинство граждан выступают за правых, и они хотят сильного и стабильного правого правительства", - сказал политик. Официальные итоги голосования будут объявлены через неделю. Тогда же станет известен точный состав Кнессета (парламента) 24-го созыва. Также должна быть сформирована правительственная коалиция и назначен премьер-министр.