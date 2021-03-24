Эпоха "Скада": ракету Р-17 приняли на вооружение 24 марта 1962 года

Р-17 - баллистическая ракета с неотделяемой головной частью, жидкостным ракетным двигателем, автономной системой управления, входящая в ракетный комплекс оперативно-тактического назначения "Эльбрус". Известна под названием "Скад" (Scud). Ее приняли на вооружение Советской армии 24 марта 1962 года. Почти 30 лет она стояла на вооружении армий стран Варшавского договора, экспортировалась в страны Ближнего Востока.

1 апреля 1958 года постановлением ЦК КПСС и правительства Советского Союза СКБ-385 поручили разработку ракеты Р-17. Массогабаритные характеристики были близки к ракете Р-11М. Таким образом, частично использовали в составе нового комплекса агрегаты наземного оборудования. Как отмечают эксперты, хотя Р-17 и Р-11М внешне сходны, но много технических отличий - изменена компоновочная схема, разработана совершенная система управления, пневмогидравлическая система, метод заправки компонентами ракетного топлива и другое. Был установлен и новый двигатель с улучшенными характеристиками для максимальной дальности ракеты.

Р-17 предназначалась для использования ядерных частей, имела автономную инерциальную систему наведения. Первый испытательный пуск ракеты Р-17 состоялся 12 декабря 1959 года. Это было на полигоне Капустин Яр. Все пуски оказались успешными.

24 марта 1962 года постановлением Совета министров СССР ракету Р-17 приняли на вооружение Советской армии. Ее максимальная дальность - 300 километров. Забрасываемый вес - 990 килограммов.

Баллистическую ракету Р-17 и ее модификации поставляли и на экспорт. Ракетные программы КНДР, Пакистана и Ирана использовали технологии Р-17 для создания своих ракет средней дальности. КНДР создал собственные ракеты - Хвасон-5" и "Хвасон-6". В 1987 году первым покупателем партии ракет "Хвасон-5" стал Иран.

В 1986 году в Ираке началась сборка своих вариантов Р-17. Против иракских "Скадов" американцы задействовали зенитно-ракетные комплексы Patriot, однако результативность их применения оказалась не слишком высокой.