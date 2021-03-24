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24.03.2021 19:05
Рубрика: Общество

Японский байкер с помощью FaceApp стал популярной блогершей

Текст: Алена Ларина

Популярная блогерша из Японии на самом деле оказалась мужчиной. Об этом стало известно после телевизионного шоу, в котором Цзонгу, так зовут звезду соцсетей в реальной жизни, рассказал о себе.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Сначала некоторые подписчики молодой байкерши заметили странные вещи: на одной фотографии ее рука была не по-женски волосатой, а, кроме того, в зеркальном отражении было видно другое лицо.

В телевизионном эфире 50-летний мужчина признался, что редактировал снимки для создания образа с помощью приложения FaceApp. По словам Цзонгу, никто не будет читать, что пишет обычный мужчина-байкер среднего возраста, поэтому он воспользовался возможностью изменить свое лицо на фотографиях и стал получал до тысячи лайков вместо десятка.

На признание Цзонгу его подписчики, а их более 19 тысяч, отреагировали, в основном, положительно.

Общество СМИ и соцсети РГ-Видео

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