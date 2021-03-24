Фармацевты заработали почти 6,5 млрд евро на госконтрактах в Испании

Благодаря пандемии коронавируса фармацевтические компании по всему миру заработали огромные суммы. Как пишет газета El Pais, только в Испании на госконтрактах они получили почти 6,5 миллиарда евро.

Как выяснилось, в течение 2020 года органами власти различных уровней было заключено 16589 контрактов на общую сумму 6,44 миллиарда евро. Речь шла о поставках масок, респираторов, медицинских перчаток, тестов на коронавирус и дезинфицирующих средств. Цены на них менялись в течение всего года. Так хирургические маски стоили от 4 центов до 1,82 евро, различные респираторы - от 25 центов до 14,46 евро, перчатки - от 2 до 35 центов. Первые тесты на антитела, закупленные в марте министерством здравоохранения Испании, стоили по 21,5 евро. Через полгода их стоимость упала до 4,5 евро. Самый высокий разброс цен дали дезинфицирующие гели - от 1,38 до 40 евро. Это новое жидкое золото, отмечают испанские журналисты.

По их данным, поставками занимались более тысячи компаний, заключивших контракты от нескольких тысяч евро до сотен миллионов. Четыре самых крупных поставщика заработали 637 миллионов евро - 10 процентов всех потраченных государством средств.