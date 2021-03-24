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24.03.2021 22:05
Рубрика: В мире

Финляндия ограничит на 21 день передвижение граждан в Хельсинки и Турку

Текст: Константин Волков

Правительство Финляндии согласовало законопроект, который ограничивает передвижение граждан на 21 день в Хельсинки и Турку. Об этом сообщает 24 марта финский новостной портал Yle.

Фото: Jyrki Nikkila / LEHTIKUVA / AFP
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В проекте предлагается ограничить передвижение граждан и сократить контакты между ними, по сути запретив им покидать собственные дворы. Также предлагается обязательное ношение масок в транспорте и закрытых помещениях.

При этом законопроект предусматривает исключения для занятий спортом и выхода по неотложным делам.

Теперь законопроект должен быть рассмотрен парламентом. При этом оппозиция выступает против введения ограничений на передвижение.

Всего за время пандемии в Финляндии заболели коронавирусом 72,7 тысячи человек, скончались 808.

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