Госдума одобрила госзащиту сотрудников силовых структур

Депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании два законопроекта на одну и ту же тему.

Третье чтение прошел документ о госзащите борцов с террором и росгвардейцев. А затем первое чтение прошли поправки о защите сотрудников силовых структур вне зависимости от рода их деятельности.

Согласно первому из перечисленных законопроектов, в перечень лиц, подлежащих такой защите, попадут госслужащие Вооруженных сил РФ, которые принимали участие в борьбе с терроризмом. Также это касается госслужащих органов внешней разведки - участников спецопераций и сотрудников Росгвардии. Этот документ был предложен правительством РФ.

Второй документ позволит назначать государственную защиту любым сотрудникам МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки вне зависимости от исполняемых ими обязанностей. Пока что они могут получить ее только при ведении оперативно-розыскной, следственной деятельности и дознания, участии в охране общественного порядка и ряде других обстоятельств. Однако список неполный. По мнению авторов инициативы, это ставит ставят сотрудников данных силовых структур в неравное положение с остальными потенциальными получателями госзащиты. Речь о судьях, прокурорах, следователях, сотрудниках ФСИН, ФСБ и контролирующих органов.

Автором этого законопроекта стали глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн и руководитель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.