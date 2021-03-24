Госдума ужесточила регулирование НКО-иноагентов

Напомним, что одним из условий для признания НКО иноагентом является финансирование из иностранных источников. Новый закон добавляет в перечень таких источников российские юрлица, конечными владельцами которых являются иностранные граждане или лица без гражданства.

В соответствии с новым законом, НКО-иноагенты и подразделения иностранных НКО будут обязаны предоставлять Минюсту программы мероприятий и отчеты об их реализации. А министерство сможет направить НКО-иноагенту мотивированное предписание о запрете реализации программы или ее части. Организации-нарушители могут быть ликвидированы.

Кроме того, появится новое основание для внеплановой проверки НКО-иноагента. Она сможет проводиться, если от органов власти, граждан или организаций поступят сведения об участии таких НКО в мероприятиях нежелательных в России организаций.

Еще одна норма запрещает иностранным НКО регистрировать структурные подразделения в жилых помещениях.

Разработчики из кабмина пояснили, что нововведения необходимы в целях защиты прав и свобод граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства.