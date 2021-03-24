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24.03.2021 13:07
Рубрика: Власть

Госдума ужесточила регулирование НКО-иноагентов

Текст: Татьяна Замахина
Требования к некоммерческим организациям (НКО), выполняющим функции иностранного агента, и к зарубежным НКО, работающим в России, будут ужесточены. Этому посвящен правительственный закон, который приняла Госдума.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Напомним, что одним из условий для признания НКО иноагентом является финансирование из иностранных источников. Новый закон добавляет в перечень таких источников российские юрлица, конечными владельцами которых являются иностранные граждане или лица без гражданства.

Фото: istockphoto
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В соответствии с новым законом, НКО-иноагенты и подразделения иностранных НКО будут обязаны предоставлять Минюсту программы мероприятий и отчеты об их реализации. А министерство сможет направить НКО-иноагенту мотивированное предписание о запрете реализации программы или ее части. Организации-нарушители могут быть ликвидированы.

Кроме того, появится новое основание для внеплановой проверки НКО-иноагента. Она сможет проводиться, если от органов власти, граждан или организаций поступят сведения об участии таких НКО в мероприятиях нежелательных в России организаций.

Еще одна норма запрещает иностранным НКО регистрировать структурные подразделения в жилых помещениях.

Разработчики из кабмина пояснили, что нововведения необходимы в целях защиты прав и свобод граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

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