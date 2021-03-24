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24.03.2021 21:03
Рубрика: Власть

Количество вылечившихся от коронавируса военнослужащих превысило 32 тысячи

Текст: Юрий Гаврилов

Число военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 32 050 человек. Эти данные в среду вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 35 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта прошлого года 111 393 представителя Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 531 военнослужащий с положительным тестом на COVID-19 находятся на контроле у врачей. Таких военных в армии и на флоте с каждым днем становится все меньше. 336 инфицированных коронавирусом лежат в военных госпиталях. Трое лечатся в гражданских больницах и клиниках. Еще 192 человека изолированы на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - двое больных. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у двух пациентов. Остальные болеют без симптомов.

Кроме того, среди курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ выявлены 22 больных опасной инфекцией.

В ведомстве также сообщили, что в 18 многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали 18 194 заболевшим. 6 372 из них - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

Там проинформировали, что добровольную вакцинацию первым компонентом "Спутник V" прошли более 400 тысяч военнослужащих Вооруженных сил РФ.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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