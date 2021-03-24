Новости

Открыта регистрация на "золотые стажировки" для студентов и выпускников 11:37
Сотрудники МВД задержали "положенца по Татарстану" 11:31
В апреле москвичи смогут наблюдать первый в этом году звездный дождь 11:31
Оперштаб: Еще 1593 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:17
В России создадут многоразовый космический корабль по типу "Бурана" 11:17
В Минэнерго оценили риски отсоединения Украины от энергосистемы с РФ 11:14
Кравцов: В школьные учебники добавили тему семьеведения 11:06
МВД не будет упразднять транспортную полицию 11:06
Яровая займется координацией инициатив по помощи многодетным в РФ 10:59
В четверг в столицу придет метеорологическая весна 10:58
У нового фильма Клинта Иствуда появилась дата премьеры 10:56
В подмосковном частном доме обнаружили истощенную девочку-маугли 10:55
Вышел русский трейлер шоу про викторианских супергероинь "Невероятные" 10:48
Армения отменила военное положение 10:44
Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится 10:44
Собянин рассказал, как благоустроят Красную Пресню 10:42
Умер актер Джордж Сигал 10:42
Открытый урок для школьников пройдет в День театра 10:42
Автомобилистам в Москве пока не советуют менять резину 10:41
Житель Твери не пришел за выигранными 335 миллионами рублей 10:39
В Подмосковье наступает время гадюк 10:33
В России снизилось число несовершеннолетних преступников 10:29
В КЧР спасли беременную женщину с 90-процентным поражением легких 10:27
В СФ оценили выводы Венецианской комиссии по поправкам в Конституцию РФ 10:23
В Москве прекращается работа катков 10:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
24 марта 2021 г.

Постановление губернатора Курской области от 22 марта 2021 года № 89-пг "О наделении полномочиями сенатора Российской Федерации-представителя от исполнительного органа государственной власти Курской области"

Дата подписания 22 марта 2021 г.
Опубликован 24 марта 2021 г.
Вступает в силу 22 марта 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 439-ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" постановляю:

1. Наделить Рапоту Григория Алексеевича полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Курской области.

2. Направить настоящее постановление в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Курской области.

Губернатор Курской области Р.Старовойт



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией