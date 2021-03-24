Постановление губернатора Курской области от 22 марта 2021 года № 89-пг "О наделении полномочиями сенатора Российской Федерации-представителя от исполнительного органа государственной власти Курской области"

В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 439-ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" постановляю:

1. Наделить Рапоту Григория Алексеевича полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Курской области.

2. Направить настоящее постановление в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Курской области.

Губернатор Курской области Р.Старовойт







