Матвиенко прогнозирует полную остановку пандемии к осени

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что к этой осени благодаря вакцинации и коллективному иммунитету удастся остановить пандемию коронавируса и вернуться к нормальной жизни.

"Я абсолютно убеждена, что в ближайшие месяцы все желающие в любом регионе РФ смогут сделать прививку от коронавируса", - сказала она журналистам в среду.

"С учетом этого к осени в России будет сформирован коллективный иммунитет, что полностью остановит развитие пандемии и обезопасит каждого, создаст дополнительную защиту для сохранения здоровья наших граждан", - добавила глава Совфеда.

Матвиенко согласна с теми экспертами, "которые считают, что в этом случае к осени полностью будет снята большая часть ограничений, и мы вернемся уже к нормальной жизни".