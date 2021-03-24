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24.03.2021 15:07
Рубрика: Власть

Матвиенко прогнозирует полную остановку пандемии к осени

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что к этой осени благодаря вакцинации и коллективному иммунитету удастся остановить пандемию коронавируса и вернуться к нормальной жизни.

"Я абсолютно убеждена, что в ближайшие месяцы все желающие в любом регионе РФ смогут сделать прививку от коронавируса", - сказала она журналистам в среду.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"С учетом этого к осени в России будет сформирован коллективный иммунитет, что полностью остановит развитие пандемии и обезопасит каждого, создаст дополнительную защиту для сохранения здоровья наших граждан", - добавила глава Совфеда.

Матвиенко согласна с теми экспертами, "которые считают, что в этом случае к осени полностью будет снята большая часть ограничений, и мы вернемся уже к нормальной жизни".

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Пандемия коронавируса COVID-19

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