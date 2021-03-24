Меркель проведет переговоры с главами земель из-за критики мер по карантину

Не успела Ангела Меркель обсудить в понедельник с премьерами земель ФРГ продление карантина до 18 апреля и его ужесточение на предстоящих пасхальных каникулах, как Spiegel online сообщил "молнию": сегодня, 24 марта, канцлер экстренно проведет дополнительный раунд переговоров, который не был запланирован. Приглашение поступило из федеральной канцелярии.

По данным портала, около одиннадцати утра по берлинскому времени (в 13.00 по Москве) Меркель выйдет на видеосвязь с коллегами из регионов, чтобы "прояснить вопросы, которые пока остались открытыми". Они касаются ограничений общественной жизни с 1 по 5 апреля. Почти тринадцатичасового разговора, завершившегося глубокой ночью во вторник, оказалось недостаточно. Главная причина форс-мажорного раунда - "непрекращающаяся критика" мер, озвученных накануне.

Новый лидер партии христианских консерваторов, премьер земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет признал, что "люди были разочарованы" решениями властей. "Мне кажется, что у нас так никто до конца и не понял, что все-таки можно, а что нельзя на пасхальных каникулах. Например, я хотела навестить свою кузину во Франкфурте, а это уже другая федеральная земля. Смогу ли я к ней приехать - не понятно. Хорошо хотя бы, что я успела сходить в парикмахерскую", - поделилась в понедельник с "РГ" Анна из Дюссельдорфа.

На этот раз консультации Меркель с премьерами не должны затянуться надолго, ведь уже в 13.00 по местному времени Меркель должна выступить на правительственном часе в бундестаге.