Новости

Новосибирцев обязали носить маски до конца апреля 14:40
Вышел финальный трейлер "Черной вдовы" 14:40
На западе Москвы улицу затопило кипятком 14:36
Запал гранаты взорвался на уроке ОБЖ в дагестанской школе 14:33
Сериал "Сокол и Зимний солдат" установил новый рекорд 14:21
Путин рассказал об истоках российской государственности 14:21
Зеленский подписал указ о национализации авиакомпании "Мотор Сич" 14:20
Госдума обсудит новые ограничения для кандидатов в президенты РФ 14:19
Вышел новый трейлер экранизации Mortal Kombat 14:14
СК Петербурга начал проверку по факту обнаружения в парке скелета 14:04
Власти Югры помогут певице Маниже с тканью для костюма к "Евровидению" 14:01
В Челябинске сошел с рельсов тепловоз 13:38
Песков заявил о невозможности участвовать в дискуссии по интервью "скопинского маньяка" 13:37
В Петербурге преступник "заминировал" банк, чтобы его ограбить 13:35
В Челябинске из-за неисправности самолета задержан рейс в Шереметьево 13:26
У Елизаветы II появился десятый правнук 13:19
"Дачные" электрички в Подмосковье начнут курсировать на МЖД с 28 марта 13:18
Меркель проведет переговоры с главами земель из-за критики мер по карантину 13:17
Хуснуллин: Число строителей на космодроме "Восточный" будет увеличено 13:08
Германия не поддалась давлению госсекретаря США по "Северному потоку-2" 13:07
Путин передал Асаду пожелания скорейшего выздоровления 13:05
В РФС подтвердили проверку двух игроков "Тамбова" на участие в тотализаторе 13:04
В Индии выявлен новый штамм COVID-19 с двойной мутацией 12:56
Эсеры вновь выдвинут Москалькову на пост уполномоченного по правам человека 12:52
Выбирать проекты благоустройства помогут 32 тысячи волонтеров 12:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
24.03.2021 13:17
Рубрика: В мире

Меркель проведет переговоры с главами земель из-за критики мер по карантину

Текст: Екатерина Забродина

Не успела Ангела Меркель обсудить в понедельник с премьерами земель ФРГ продление карантина до 18 апреля и его ужесточение на предстоящих пасхальных каникулах, как Spiegel online сообщил "молнию": сегодня, 24 марта, канцлер экстренно проведет дополнительный раунд переговоров, который не был запланирован. Приглашение поступило из федеральной канцелярии.

Фото: Reuters
В Германии ввели новый "максимально жесткий" карантин

По данным портала, около одиннадцати утра по берлинскому времени (в 13.00 по Москве) Меркель выйдет на видеосвязь с коллегами из регионов, чтобы "прояснить вопросы, которые пока остались открытыми". Они касаются ограничений общественной жизни с 1 по 5 апреля. Почти тринадцатичасового разговора, завершившегося глубокой ночью во вторник, оказалось недостаточно. Главная причина форс-мажорного раунда - "непрекращающаяся критика" мер, озвученных накануне.

Новый лидер партии христианских консерваторов, премьер земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет признал, что "люди были разочарованы" решениями властей. "Мне кажется, что у нас так никто до конца и не понял, что все-таки можно, а что нельзя на пасхальных каникулах. Например, я хотела навестить свою кузину во Франкфурте, а это уже другая федеральная земля. Смогу ли я к ней приехать - не понятно. Хорошо хотя бы, что я успела сходить в парикмахерскую", - поделилась в понедельник с "РГ" Анна из Дюссельдорфа.

На этот раз консультации Меркель с премьерами не должны затянуться надолго, ведь уже в 13.00 по местному времени Меркель должна выступить на правительственном часе в бундестаге.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин рассказал об истоках российской государственности
Песков ответил на вопрос о дате Послания
Германия не поддалась давлению госсекретаря США по "Северному потоку-2"
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля
Правительство Пензенской области ушло в отставку
Итальянский художник изобразил на поле российскую вакцину "Спутник-V"
В Евросоюзе представили проект туристических ковид-сертификатов