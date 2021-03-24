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24.03.2021 15:31
Рубрика: Общество

Минприроды расширит список открытой экологической информации

Текст: Алексей Дуэль

Информация о состоянии окружающей среды, предоставленная государственными органами и бизнесом, будет размещаться в открытом доступе, перечень публикуемых сведений максимально расширят. О такой позиции министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова сообщила его советник Марина Евсеева в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящей акции "Час Земли".

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Россиянам откроют все данные о состоянии окружающей среды

Акция "Час Земли" пройдет в городах России 27 марта с 20.30 до 21.30 по местному времени. Она организована Всемирным фондом дикой природы (WWF) при поддержке Минприроды. Ранее WWF России обратился с открытыми письмами к государственным органам и объединениям бизнесменов с просьбой максимально расширить перечень обязательной для публикации в открытом доступе экологической информации.

"Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов поддержал обращение WWF России о расширении перечня публикуемой экологической информации, - сказала Евсеева. - Он также считает, что надо создать единый ресурс, на котором будут выложены данные не только государственных органов, но и бизнеса".

До конца недели Минприроды соберет рабочую группу, в которую войдут депутаты Госдумы, чтобы определить, какую нормативную базу надо создать для реализации этой инициативы, добавила Евсеева.

"Создание такого информационного ресурса позволит нам получить общую картину воздействия на окружающую среду, а значит, - предусмотреть возможные методов его сокращения", - прокомментировал глава WWF России Дмитрий Горшков.

Общество Экология Правительство Минприроды

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