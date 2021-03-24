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24.03.2021 16:55
Рубрика: Власть

Муниципальным округам дадут новые полномочия

Текст: Татьяна Замахина

В России ранее появился новый вид муниципального образования - муниципальный округ, а теперь Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дает полномочия властям таких округов в разных сферах.

Фото: Владимир Аносов
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Такие округа были узаконены еще в 2019 году.

Новым законопроектом дает их властям полномочия в следующих сферах:

  • - защита населения от чрезвычайных ситуаций,
  • - безопасность дорожного движения,
  • - исполнение наказаний,
  • - мобилизация,
  • - регистрация актов гражданского состояния,
  • - работа региональных законодательных собраний,
  • - противодействие отмыванию капиталов и коррупции,
  • - борьба с терроризмом.

Как пояснил депутат ГД Алексей Кобилев, данный закон продолжает серию изменений в нормативные акты, регулирующие деятельность муниципальных округов. Он напомнил, что эта форма муниципального образования призвана повысить эффективность решения отраслевых вопросов местного значения, требующих существенных капиталовложений. Нынешним законопроектом, по его словам, удастся урегулировать ряд других важных для таких округов вопросов.

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