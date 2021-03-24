Назван состав сборной России на матч против Мальты

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал состав на стартовый матч отборочного турнира чемпионата мира против команды Мальты.

В среду сборная России проводит стартовый матч отбора ЧМ-2022. Команда Станислава Черчесова в гостях встречается с командой Мальты. Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

В стартовом составе выйдут вратарь Антон Шунин, защитники Георгий Джикия, Андрей Семенов, Вячеслав Караваев и Марио Фернандес, полузащитники Ильзат Ахметов, Даниил Фомин, Далер Кузяев, Александр Головин и Алексей Ионов. В атаке с первых минут выйдет Артем Дзюба.

На эту встречу российская команда выйдет в новой форме, презентация которой прошла во вторник.

За ходом матча вы сможете следить в онлайн-трансляции на сайте "РГ".