NI назвал пять самых мощных боевых кораблей ВМФ России

Крупнейшим неавианосным боевым надводным судном в мире и флагманом Северного флота РФ является "Петр Великий". Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта "Орлан", введенный в строй в 1998 году, "вооружен до зубов", отмечает автор. Корабль несет два десятка крылатых ракет П-700 "Гранит", вооружен ракетными системами противолодочной обороны и несколькими комплексами типа "земля-воздух", а также десятью 533-мм торпедными аппаратами.

Субмарина "Князь Владимир" - первая в серии проекта "Борей-А", который сам по себе является обновлением атомных стратегических подлодок "Борей". Этот тип значительно меньше и легче легендарных "Акул", но обладает еще более разрушительной полезной нагрузкой.

Подлодка вооружается ракетой "Булава". До 2027 года ВМФ России получат шесть субмарин типа "Борей-А", отметил обозреватель.

Еще одной подлодкой, входящей в список самых мощных по версии Эпископоса, является "Казань" - первая в линейке кораблей проекта "Ясень-М". Эти субмарины отличаются разнообразным и грозным арсеналом и, в частности, крылатыми ракетами "Калибр" с дальностью полета до 4,5 тысячи километров, а также возможностью нести гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон".

Ракетный крейсер "Маршал Устинов", казалось бы, устаревший, был переоборудован и приобрел еще большую боевую мощь. Корабль получил зенитный ракетный комплекс с новейшими крылатыми ракетами П-1000 "Вулкан" и ЗРК малой дальности 9К33 "Оса". На борту крейсера также размещен морской вариант системы С-300.

Завершает обозреватель свой список корветом "Гремящий" - головным кораблем одноименной серии. Несмотря на небольшие размеры, корабль серьезно вооружен - он обладает системой вертикального пуска с ракетами "Оникс" и "Калибр". Кроме того, он может оснащаться и гиперзвуковым "Цирконом".

По словам Эпископоса, "Гремящий" можно рассматривать, как заключительный элемент доктрины обновления ВМФ России, ориентированной на силы быстрого реагирования, состоящие из подводных лодок и небольших надводных кораблей.