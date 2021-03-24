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24.03.2021 11:48
Рубрика: Власть

Памфилова: ЦИК и регионы провели более 36 тысяч выборов за пять лет

Текст: Галина Мисливская
Глава ЦИК России Элла Памфилова на заключительном заседании нынешнего состава комиссии поблагодарила коллег за работу и подвела итоги за пять лет.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

"Всего за прошедшие пять лет мы провели более 36 тысяч кампаний всех уровней" - сообщила она.

Фото: Константин Завражин/РГ
Элла Памфилова - о предстоящих выборах в Госдуму и борьбе с нарушениями

Нынешнему составу Центризбиркома, в отличие от предыдущих, выпало проводить не две, а три крупные федеральные кампании - по выборам в Госдуму в 2016 году, президента в 2018 году и общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Последнее, по оценке Памфиловой, стало главным испытанием для избирательной системы, поскольку проводилось по своим правилам и с использованием новых процедур - многодневного формата и онлайн-голосования.

Впрочем, большими кампаниями работа ЦИК не ограничивается, подчеркнула глава комиссии. "Если кто-то думает, что мы живем от выборов до выборов раз в год, то это далеко не так. У нас разного рода кампании, довыборы идут постоянно, практически каждые выходные", - сказала Элла Памфилова.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК

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