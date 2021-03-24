Пенсии беженцам перестанут платить после лишения их такого статуса

Иностранцы и лица без гражданства перестанут получать российские страховые пенсии после того, как у них истечет срок действия удостоверения беженца, они утратят этот статус или будут его лишены, сообщили в Минтруде. Такие нормы содержит подписанный сегодня закон.

"Для своевременного восстановления или прекращения выплаты пенсий и иных социальных выплат, а также для осуществления контроля за целевым расходованием средств бюджета Пенсионного фонда России федеральным законом предусмотрен обмен информацией в автоматическом режиме между Пенсионным фондом и МВД", - сообщили в пресс-службе Минтруда.

Принятие это закона стало необходимым после изменения в ноябре 2019 года законодательства о миграции, добавили в ведомстве. Теперь контроль за выплатой страховых и накопительной пенсий иностранцам и лицам без гражданства будет усилен, что позволит предотвратить возможное нецелевое расходование средств бюджета Пенсионного фонда.