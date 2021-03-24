Первый участник ЕАКОП из Узбекистана рассказала об управлении правами в регионе и современной культуре

Общественное объединение "Обладателей авторских и смежных прав Узбекистана" (УАСО) в 2019 году присоединилось к Евразийской Конфедерации Обществ Правообладателей (ЕАКОП). УАСО занимает прочную позицию в сфере интеллектуальной собственности в Республике Узбекистан. ЕАКОП благодаря сотрудничеству с УАСО расширил список стран-участниц, и сделал еще один шаг в сторону усовершенствования системы защиты прав авторов и правообладателей на евразийском пространстве. Председатель Правления общественного объединения "Обладателей авторских и смежных прав Узбекистана" Лола Ахмедовна Усманова рассказала о деятельности организации, ее планах и развитии культуры в Республике Узбекистан.

- Лола Ахмедовна, УАСО какое-то время назад подписал Меморандум о социальном партнерстве с агентством по интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции Республики Узбекистан с целью продвижения значимости правовой охраны объектов авторского и смежных прав. Есть ли в Республике Узбекистан ограничения по количеству аккредитованных ОКУПов или их может быть любое количество по каждому виду прав?

- Контроль за деятельностью организаций в Республике Узбекистан, управляющих имущественными правами на коллективной основе, осуществляется агентством по интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции Республики Узбекистан. Каких-либо ограничений по количеству ОКУПов в Республике Узбекистан нет.

- Основными функциями УАСО являются сбор, распределение и выплата собранного вознаграждения за различные виды и способы использования произведений и фонограмм. В этой связи интересна позиция организации применительно сбора и распределения вознаграждения при использовании так называемых сиротских произведений в Республике Узбекистан.

- При работе с так называемыми сиротскими произведениями мы действуем в строгом соответствии с законом Республики Узбекистан "Об авторском праве и смежных правах", согласно которому организации, управляющие имущественными правами на коллективной основе, обязаны "сохранять невостребованное вознаграждение, принимая меры к поиску правообладателей, в течение трех лет с даты его поступления на счет организации. По истечении указанного срока организация вправе включать невостребованное вознаграждение в распределяемые суммы или обращать его на другие цели исключительно с согласия и в интересах представляемых организацией правообладателей".

- Продолжая тему выплаты и распределения вознаграждения, расскажите, пожалуйста, могут ли правообладатели в Республике Узбекистан самостоятельно отслеживать информацию об использовании их произведений и полученных выплатах, например, в онлайн-формате. Существует ли какая-либо платформа, аккумулирующая данную информацию?

- В настоящее время совместно с российскими партнерами мы работаем над внедрением в Республике Узбекистан системы сбора и выплаты авторских вознаграждений "Гиперграф". "Гиперграф" представляет собой платформу, автоматизирующую процесс распределения авторского вознаграждения, вся информация о котором будет отражена в личном кабинете пользователя.

- УАСО предлагает пользователям заключить лицензионное соглашение для предоставления возможности воспроизведения произведений в публичном пространстве, не нарушая закон. Если говорить о музыкальных произведениях, то каким образом формируется плей-лист, входит ли в него весь реестр зарегистрированных произведений или же есть уже сформированные подборки с произведениями различных исполнителей?

- Для удобства работы пользователей и расширения предлагаемых услуг УАСО рассматривает вопрос формирования плей-листов в ближайшем будущем, сейчас же мы работаем с реестром зарегистрированных произведений.

- Расскажите, пожалуйста, играет ли музыка в ресторанах, барах, торговых центрах в Республике Узбекистан. Если да, то каким образом осуществляется сбор вознаграждения за использование музыкальных произведений? Предоставляют ли представители бизнеса отчетность и в каком виде (на бумаге или онлайн)?

- Как и во всех странах мира, музыка является неотъемлемой частью узбекского общества, музыка играет везде. Сбор вознаграждения за использование музыкальных произведений осуществляется на основании лицензионного соглашения, заключаемого между УАСО и пользователем, сейчас отчеты предоставляются, как в письменном, так и электронном варианте, однако мы уделяем много внимания переходу к цифровой отчетности.

- Лола Ахмедовна, в описании деятельности УАСО отмечено, что основной целью общества является представление интересов и защита прав узбекских правообладателей на территории Республики Узбекистан и всех стран мира. Какие произведения узбекских авторов наиболее популярны на территории Республики и за ее пределами?

- Узбекская музыка имеет глубокие исторические восточные корни, она самобытна и узнаваема во всем мире. Список популярных узбекских произведений включает в себя как хиты, написанные в советское время, например, "Ходжа Насреддин" Мухтара Ашрафи, песни группы "Ялла", так и многочисленные музыкальные сборники DJ Piligrim (Ильхома Юльчиева).

- Помимо национальных авторов в культурной среде наверное любой страны значимое место занимают иностранные исполнители. Как происходит взаимодействие с зарубежными правообладателями, работающими на территории Республики Узбекистан относительно выплаты последним вознаграждения?

- Работа с иностранными правообладателями осуществляется на основании двухсторонних соглашений с иностранными ОКУПами или посредством заключения соглашений с музыкальными издательствами.

- Некогда известный композитор, пианист Слонимский утверждал: "Музыка как коммерческая империя и музыка как самая духовная, самая идеалистическая форма существования - это два разных мира, которые никак не соприкасаются". Согласны ли Вы с этой точкой зрения? Существует ли градация музыки как коммерческого объекта и как высочайшего произведения искусства? Возможно ли такое разделение в современном мире?

- Безусловно, сложно не согласиться со словами Сергея Михайловича. С точки зрения культурологической ценности того или иного музыкального произведения, существуют абсолютно великие творения, которые воплощают собой музыкальное искусство как таковое. Вместе с тем, мир, в котором мы живем, меняется, трансформируются формы и правила общественных отношений, новые законы приходят на смену потерявшим актуальность нормам. Таким образом, каждое музыкальное произведение, которое считается таковым, в начале своего жизненного цикла эволюционирует от стадии объекта коммерциализации до музыкального произведения, впоследствии становящегося великим.

Если взглянуть на этот процесс с позиции юриспруденции, то данная точка зрения находит свое подтверждение во многих международных документах, регулирующих сферу авторского права. К примеру, Бернская конвенция, которая легла в основу нового международного законодательства об авторском праве, установила срок охраны исключительного права на произведение - не менее всей жизни автора плюс 50 лет с момента его смерти. В некоторых странах, срок охраны авторского права составляет 75 и 100 лет. По истечении этого срока произведение переходит в разряд общественного достояния. Согласитесь, только уникальные, великие произведения могут пройти такой путь и в результате остаться популярными и по истечении десятков лет после их создания. При этом, до перехода их в статус общественного достояния, они являются объектами интеллектуальной собственности и приносят автору или его наследникам реальную материальную выгоду.

- Лола Ахмедовна, как Вы считаете, изменилась ли в последнее время культура потребления музыки и какое место в ней занимают национальные произведения?

- Если говорить про узбекскую аудиторию, то с развитием современных технологий, появлением новых музыкальных мобильных сервисов, полагаю, местом потребления контента, в том числе и музыкального, стал интернет. Дать однозначную оценку такой трансформации непросто, это наша реальность. Что касается национальной музыки, то, по моему мнению, она стоит на первом месте.

- Какую музыку сейчас в основном слушает молодежь Узбекистана? Назовите, пожалуйста, самых популярных узбекских современных исполнителей на территории Республики Узбекистан. Каков процент локальной музыки в сравнении с зарубежными исполнителями?

- Я специально посмотрела хит-парад одной из узбекских радиостанций. Первое место занимает узбекский исполнитель Жахонгир Отажонов, второе место у Rauf&Faik и замыкают тройку лидеров Филипп Киркоров и Егор Крид. Что касается представителей российского шоу-бизнеса, то их появление в данном списке оправдано невероятной популярностью в Республике Узбекистан. Например, до ограничительных мер в Республике Узбекистан проходило до пяти концертов российских эстрадных исполнителей ежемесячно, что по количеству сопоставимо с выступлениями представителей узбекского шоу-бизнеса.

- Тема искусства весьма многогранна, в связи с этим интересна каждая ее отрасль. Насколько востребовано театральное искусство в Республике Узбекистан, постановки по произведениям каких авторов наиболее популярны?

- Театр в Узбекистане всегда был и остается одним из самых популярных видов искусства наряду с кинематографом. В Узбекистане существует более 35 театров, как государственных, так и частных. Особо могу выделить Узбекский национальный академический драматический театр, академический русский драматический театр Узбекистана, Ташкентский театр музыкальной комедии (оперетты), Узбекский музыкальный театр им. Мукими, драматический театр "Ильхом", государственный молодежный театр Узбекистана. Особое место в культурной жизни, конечно, занимает государственный академический Большой театр им. А. Навои, который, пожалуй, является наиболее известным как в республике, так и за ее пределами и знаменит своими балетными и оперными постановками.

На сценах театров ставят спектакли как по произведениям узбекских классиков, так и всемирно известных авторов. Из узбекских авторов могу выделить писателя и поэта Чулпана, Фитрата, Кадыри.

Драматический театр "Ильхом" и государственный молодежный театр Узбекистана можно отнести к экспериментальным театрам, которые популярны благодаря своим ярким, оригинальным постановкам, среди которых "Белый, белый черный аист" А.Кадыри, "Счастливые нищие" Карло Гоцци, "Квартал Тортилья-Флэт" Джона Стейнбека и многие другие.

- Лола Ахмедовна, насколько активно развивается киноиндустрия в Республике Узбекистан? Какая тематика наиболее популярна?

- Киноиндустрия - это одно из наиболее динамично развивающихся направлений культуры в Узбекистане. За последние два года было принято несколько важных нормативных актов, регулирующих сферу кино. Правовые инициативы стали отправной точкой для развития отечественной киносферы и создания новых условий с целью повышения качества создаваемого продукта. Так, агентство "Узбеккино", которое раньше являлось государственным регулятором сферы киноискусства, получило возможность выпускать новые, серьезные кинокартины с участием отечественных и зарубежных звезд. Тематика работ различна, но их объединяет продуманная режиссура, использование современных технологий и обращение к богатому культурному и национальному наследию узбекского народа.

Наряду с такими корифеями узбекского кинематографа как Мурад Раджабов, Зульфикар Мусаков, Рустам Сагдиев, Мухаммад Исо Абдулхайров, о себе ярко заявляют молодые режиссеры - Рустам Мелиев, Алишер Узаков, Аюб Шахобиддинов, Аваз Таджиханов, актеры Рано Шадиева, Тохир Саидов, Джавохир Зокиров, Акбарходжа Расулов, Райхон Уласенова, Юлдуз Ражабова. Все это дает уверенность в светлом будущем узбекского кинематографа.

- В период до 2020 года в Республике Узбекистан была утверждена Концепция дальнейшего развития национальной культуры в Республике Узбекистан и "дорожная карта" по ее исполнению. Какие, на Ваш взгляд, ключевые направления развития культуры, отраженные в данных документах, были реализованы?

- Утвержденная Концепция предусматривает планомерное развитие культуры на несколько лет вперед и говорить о полной реализации каких-либо направлений в настоящий момент преждевременно. Однако уже сегодня можно наблюдать положительных процессы, начало которым было положено благодаря инициативе главы Республики Узбекистан. Коренным образом пересмотрен подход к подготовке кадров в сфере культуры и искусства, восстанавливаются детские музыкальные школы и профессиональные образовательные учреждения культуры, осуществляется реконструкция памятников архитектуры и искусства. Фондом развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан инициировано строительство нового здания государственного музея искусств, автором которого является всемирно известный японский архитектор Тадао Андо. Впервые в истории страны по аналогии с ведущими мировыми столицами в Ташкенте будет создан Центр современной культуры, который станет источником образовательных инициатив. Все происходящее говорит только об одном: Узбекистан стремится и готов продемонстрировать мировому сообществу богатое культурное и историческое наследие, и по праву стать культурной столицей всего центрально-азиатского региона.

- Узбекистан - это большая страна, которая активно развивается во всех сферах жизни, но при этом сохраняет свой национальный колорит. Как Вы считаете, что позволяет Узбекистану в нашем мультикультурном мире быть современным и при этом не потерять самобытность?

- Республика Узбекистан имеет многовековую историю, прошедшую много различных этапов, каждый из которых оставил значительный след в формировании социокультурных отношений. Начиная с зороастризма, а затем распространения ислама на территории Центральной Азии, развития Великого шелкового пути, процветания империй Тимуридов, все эти периоды сопровождались рассветом государства и общества, а также гармоничным переплетением различных культур и народностей на территории современного Узбекистана. В разные периоды времени на нашей земле жили и творили великие ученые своего времени: Авиценна, Аль-Хорезми, Абу Райхан Беруни, Мирзо-Улугбек, Алишер Навои, Захриддин Бобур, которые оставили значительный след в формировании таких наук, как алгебра, астрономия, медицина, литература. Благодаря этому, можно с уверенностью сказать, что Республику Узбекистан всегда отличала мультикультурность, высокий уровень развития науки и искусства. И, как мне кажется, великое историческое и культурное наследие нашей страны является гарантом сохранения самобытности, и вместе с тем, в симбиозе с интеллектуальным потенциалом нации - основой для развития в соответствии с ключевыми мировыми тенденциями.

- В завершение расскажите, пожалуйста, о планах УАСО на 2021 год.

- События, связанные с пандемией, очень сильно повлияли на социально-экономические и политические отношения по всему миру. Особенно сильно это отразилось на сфере искусства. Уже сейчас можно с уверенностью заявлять, что после снятия запретов на проведение массовых мероприятий, на рынке остались только крупные игроки - сработало правило естественного отбора.

При этом государственная политика и следующие за этим общественно-политические процессы позволяют говорить о том, что процесс реанимирования концертной деятельности и всей сферы национального шоу-бизнеса все же начался, но его полное восстановление потребует немало сил времени. Мы надеемся, что в ближайшем будущем сможем вернуться к привычной жизни, возобновится полноценная работа, будет дан старт более активному внедрению новых продуктов, что повлечет за собой увеличение сборов и выплат узбекским и иностранным правообладателям.