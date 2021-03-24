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24.03.2021 14:51
Рубрика: В мире

Премьер Тюрингии раскритиковал видеосовещания с Меркель

Текст: Екатерина Забродина

Премьер-министр немецкой земли Тюрингия, один из самых популярных региональных политиков Бодо Рамелов из партии "Левые", раскритиковал регулярные видеосовещания с канцлером Меркель, на которых политики всякий раз решают, в каком виде продлевать карантин. По мнению Рамелова, они "не имеют ничего общего с переговорами на равных".

Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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"Я шесть часов смотрел в экран и задавался вопросом, а что здесь вообще происходит, - цитирует Spiegel online Рамелова, откровенно рассказавшего о своих впечатлениях от предыдущей встречи, которая началось днем в понедельник, потом на целых шесть часов прервалась и завершилась только к трем ночи следующего дня. - До 23.45 я вообще не знал, где находятся канцлер и некоторые из премьеров". Политик признал, что в какой-то момент "вообще перестал понимать, как осуществляется коммуникация" между Меркель и главами регионов. Он рассказал, что некоторые его коллеги не выдержали и заказали в ночи пиццу.

Сам Бодо Рамелов взбодрил коллег, которые уже не знали, чем себя занять, загадочным твитом "ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ", опубликованным той же ночью в соцсетях. Очевидно, это было тонкое подтрунивание в адрес премьера земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, который неделю назад оставил у себя в Twitter загадочное "Ä" - судя по всему, по ошибке. Но журналисты тогда принялись усиленно гадать, что же 66-летний политик имел в виду.

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