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24.03.2021 13:51

ПСБ и Пермский край подписали соглашение о поддержке экономики региона

Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве между банком и регионом на площадке XVI Всероссийского форума-выставки "ГОСЗАКАЗ" в Москве.

Стороны, в частности, закрепили намерения о совместной реализации крупных инвестиционных проектов, расширении портфеля зарплатных проектов и предоставления льготных условий ипотечного кредитования для сотрудников бюджетной сферы Прикамья, льготных программ для малого и среднего бизнеса.

В частности, жителям края - работникам бюджетной сферы и предприятий ОПК - участников зарплатного проекта ПСБ - будет предоставлена сниженная ставка до 3,99% по программе "Семейная ипотека".

"ПСБ работает в Пермском крае с 2006 года, и мы видим, как регион меняется, развивается его инфраструктура, появляются новые производства, проекты, в том числе при нашем содействии. И мы продолжим принимать активное участие в дальнейшем социально-экономическом развитии края и реализации значимых для региона и его жителей проектов. Уже сегодня ПСБ финансирует крупнейшие предприятия оборонно-промышленного комплекса Пермского края, и мы намерены развивать наше взаимодействие как с сектором в целом, так и с его сотрудниками, а также работниками бюджетной сферы, предлагая им льготные условия обслуживания. Реализация соглашения также поддержит внедрение новых и развитие современных банковских технологий и инфраструктуры на территории Пермского края", - отметил Петр Фрадков, председатель ПСБ, член бюро центрального совета ООО "Союзмаш России", куратор чувашского регионального отделения ООО "Союзмаш России".

Дмитрий Махонин отметил, что соглашение позволит активнее использовать финансовые и цифровые возможности банка при реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе. В частности, власти Пермского края прорабатывают возможность строительства современной многофункциональной спортивной арены, северного обхода Перми, третьего моста через Каму, а также ряда социально значимых объектов в сфере здравоохранения и образования, часть из которых планируется реализовать в формате государственно-частного партнерства (ГЧП).

"Для нас важно создать в регионе условия, при которых жизнь людей будет более комфортной и удобной, и при этом будет развиваться экономика. Поэтому мы расширяем сотрудничество с финансовыми организациями, в которых видим партнеров в реализации наших планов. В Пермском крае уже реализуется 102 проекта в формате ГЧП, прорабатывается ряд других, касающихся в том числе сферы ЖКХ, транспортной инфраструктуры, образования. Поддержка таких проектов, а также привлекательные условия ипотечных займов для рада категорий граждан и кредитования бизнеса - одни из потенциально привлекательных для региона направлений, по которым может развиваться наше сотрудничество в рамках заключенного соглашения", - подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Среди других региональных инициатив, которые банк планирует поддержать, - проекты АО Корпорация развития Пермского края по строительству жилых объектов, строительство многопрофильного медицинского корпуса, многофункционального центра с гостиницей, полигона твердых коммунальных и промышленных отходов в Соликамском городском округе Пермского края, а также проекты, посвященные празднованию 300-летия Перми.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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