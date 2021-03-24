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24.03.2021 15:38

ПСБ запустил медиа-портал о промышленности и финансах в России

ПСБ запустил новый интернет-проект "Перспективное развитие", в котором собрана и постоянно обновляется актуальная информация о диверсификации и конверсии предприятий оборонно-промышленного комплекса, аналитика и прогнозы производства товаров гражданского и двойного назначения, успешные проекты российских компаний по импортозамещению и разработке инновационных решений, а также экспертиза в области финансовых инструментов и российского законодательства.

Одной из важнейших задач банка является поддержка развития российской промышленности и предприятий ОПК, в том числе по переходу на выпуск гражданской продукции. В рамках работы в этом направлении ПСБ, в том числе, создал профильный департамент по работе с проектами диверсификации, разработал специальные финансовые инструменты, программы поддержки и обучающие мероприятия, организовал первое в России масштабное исследование уровня диверсификации компаний ОПК и подвел итоги в рейтинге "Лидерство на гражданских рынках". Одновременно председатель ПСБ Петр Фрадков вошел в бюро центрального совета ООО "Союзмаш России", став куратором чувашского регионального отделения ООО "Союзмаш России". Портал "Перспективное развитие" - это еще один информационный ресурс для оборонного сектора и российской промышленности по обмену информацией, в том числе для региональных предприятий, входящих в ООО "Союзмаш России".

Новая платформа несет в себе как просветительскую функцию - эта информационная площадка будет рассказывать читателям о новейших проектах российских предприятий и этапах их реализации, так и практическую, станет инструментом, с помощью которого отраслевые компании гражданского сегмента смогут предлагать свои перспективные идеи и предпринимательские инициативы предприятиям ОПК и инвесторам.

Сайт доступен по ссылке rustechnology.ru.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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