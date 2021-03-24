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24.03.2021 14:43
Рубрика: Происшествия

Борисов пообещал разобраться в трагедии с Ту-22М в Калужской области

Текст: Михаил Загайнов

Вице-премьер Юрий Борисов пообещал провести тщательное расследование трагедии с Ту-22М в Калужской области, при которой погибли три человека. Об этом чиновник заявил журналистам в ходе форума-выставки "ГОСЗАКАЗ-2021".

Фото: РИА Новости
Трое летчиков погибли при срабатывании на земле катапульты в Ту-22М3

Инцидент с военным самолетом произошел накануне на аэродроме в Калужской области.

По данным Минобороны, в результате нештатного срабатывания системы катапультирования дальнего бомбардировщика Ту-22М три члена экипажа получили травмы, несовместимые с жизнью. Четвертый летчик выжил и был доставлен в санчасть.

В момент инцидента самолет находился на земле и готовился к вылету. В качестве предварительной версии ЧП Минобороны назвало недостаточную высоту для раскрытия парашютов.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область

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