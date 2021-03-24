Борисов пообещал разобраться в трагедии с Ту-22М в Калужской области

Вице-премьер Юрий Борисов пообещал провести тщательное расследование трагедии с Ту-22М в Калужской области, при которой погибли три человека. Об этом чиновник заявил журналистам в ходе форума-выставки "ГОСЗАКАЗ-2021".

Инцидент с военным самолетом произошел накануне на аэродроме в Калужской области.

По данным Минобороны, в результате нештатного срабатывания системы катапультирования дальнего бомбардировщика Ту-22М три члена экипажа получили травмы, несовместимые с жизнью. Четвертый летчик выжил и был доставлен в санчасть.

В момент инцидента самолет находился на земле и готовился к вылету. В качестве предварительной версии ЧП Минобороны назвало недостаточную высоту для раскрытия парашютов.