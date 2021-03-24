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24.03.2021 13:18
Рубрика: Экономика

"Дачные" электрички в Подмосковье начнут курсировать на МЖД с 28 марта

Текст: Ирина Огилько

С 28 марта в расписании пригородных поездов Московской железной дороги появятся так называемые "дачные" электрички. Это поезда, курсирующие по выходным. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится

В связи с сезонным увеличением пассажиропотока дополнительно назначили 15 пригородных поездов, десяти электричкам продлили маршрут следования, у девяти - изменится периодичность курсирования. Изменения коснутся Казанского, Киевского, Павелецкого и Савеловского направлений. Кроме того, с 24 апреля на Горьковском направлении по субботам назначат один экспресс до Владимира, а с 25 апреля на Казанском направлении по воскресеньям экспресс Рязань-2 - Москва.

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