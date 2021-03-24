Новости

В бундестаге предложили поднять вопрос о вотуме доверия правительству Меркель 19:05
Портал госуслуг будет оповещать пользователя о назначении гендиректором 18:57
Песков заявил об ответных мерах на санкции Канады 18:56
Молчание Сеула и Вашингтона по поводу северокорейских запусков вызвало вопросы 18:50
Сергей Шойгу встретился с разработчиком виртуального оружия 18:38
Министры иностранных дел РФ и Южной Кореи провели переговоры в Сеуле 18:33
Депутаты МГД направят в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за незаконный сброс отходов 18:32
Правительство РФ примет участие в акции "Час Земли" 18:06
Министр обороны Румынии опубликовал секретные данные 18:03
Путин придал школам искусств новый статус 17:54
Трусова сорвала каскад в короткой программе на ЧМ 17:43
Путин встретится с лауреатами премий и посетит детский театр 17:42
Алина Загитова поддержала участников ЧМ в Стокгольме 17:27
Песков оценил возможность возвращения Путина к обычному графику работы 17:22
Захарова: НАТО стоит заняться своими проблемами 17:19
В Дагестане возбудили уголовное дело после взрыва гранаты в школе 17:18
Эрдоган переизбран на пост главы Партии справедливости и развития 17:13
Суд в Подмосковье вынес приговор убийце пенсионера 17:07
Туктамышева чисто исполнила тройной аксель в короткой программе на ЧМ 17:01
Муниципальным округам дадут новые полномочия 16:55
Задержан руководитель детской тургруппы, попавшей под лавину в Хибинах 16:54
Орнитолог объяснил нашествие чаек на Ростов 16:41
Госдума отклонила проекты об индексации для работающих пенсионеров 16:39
Самая большая в мире картина на холсте продана за 62 млн долларов 16:36
В центре Москвы на проезжей части просел асфальт 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
24.03.2021 18:32
Рубрика: Власть

Депутаты МГД направят в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за незаконный сброс отходов

Текст: Вадим Сергеев

Мосгордума на очередном заседании в среду приняла постановление о федеральной законодательной инициативе: депутаты совместно с коллегами из Мособлдумы предлагают изменить административные наказания за незаконный сброс отходов.

Мосгордума увеличила возраст молодых семей до 35 лет для выплаты пособия при рождении ребенка

Законопроектом предлагается увеличить штрафы за сброс отходов из автомобилей. В частности для граждан - с 1-2 тысяч рублей до 10-15 тысяч. Если мусор выбрасывали с крупногабаритного транспорта, то предлагается повысить размер взысканий. Максимальный размер штрафа проект предусматривает для юридических лиц.

Также документ делает возможным фиксацию таких нарушений камерами.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин утвердил отмену возрастных ограничений для ряда назначенных им чиновников
Госдума ужесточила регулирование НКО-иноагентов
Захарова: НАТО стоит заняться своими проблемами
Песков: Путин привился первым компонентом вакцины
Патрушев призвал к ответу США за создание трудностей в отношениях с РФ
Косачев: Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик
Верховный суд разъяснил, как правильно выплачивать общий кредит после развода