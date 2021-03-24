Депутаты МГД направят в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за незаконный сброс отходов

Мосгордума на очередном заседании в среду приняла постановление о федеральной законодательной инициативе: депутаты совместно с коллегами из Мособлдумы предлагают изменить административные наказания за незаконный сброс отходов.

Законопроектом предлагается увеличить штрафы за сброс отходов из автомобилей. В частности для граждан - с 1-2 тысяч рублей до 10-15 тысяч. Если мусор выбрасывали с крупногабаритного транспорта, то предлагается повысить размер взысканий. Максимальный размер штрафа проект предусматривает для юридических лиц.

Также документ делает возможным фиксацию таких нарушений камерами.