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Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали, безопасны ли сервисы аренды зарядных устройств

Текст: Сергей Жуков
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Смартфон сел как всегда в неподходящий момент, а портативный зарядник тоже "уснул". А выхода нет - нужно срочно отправить письмо на электронный ящик или позвонить по работе. На выручку в Москве часто приходят сервисы, с помощью которых можно арендовать переносные зарядные устройства.

Фото: istockphoto
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Подобных сервисов в городе все больше. Как они работают? Все просто - чтобы получить зарядку, нужно скачать мобильное приложение, найти с его помощью ближайший терминал и оплатить аренду банковской картой. Правда, сделать это лучше заранее, пока ваш гаджет еще "дышит". Принцип такой же, как в городском велопрокате - взял в одном месте, а вернул в другом. Суточная аренда девайса обойдется в среднем в 100 рублей. Автоматы с зарядками встречаются в метро, кофейнях, фитнес-клубах, салонах красоты, торговых и бизнес-центрах, музеях и мастерских по ремонту телефонов. Например, у сервиса EnerGO сейчас тысяча терминалов, сто из них установлены в столичной подземке. "Наша задача - сделать сервис доступным для всех, поэтому мы пытаемся разместить наши терминалы в крупных транспортных узлах и важных инфраструктурных объектах", - объяснил "РГ" основатель и гендиректор компании Влад Самарин. По его словам, повербанка обычно хватает на два полных заряда, но все зависит от емкости аккумулятора заряжаемого гаджета. Помимо смартфона, говорит он, можно подзарядить кейсы от наушников, электронные сигареты, планшеты и другие устройства с подходящими разъемами. Чаще всего сервисом, по словам Самарина, пользуются люди в возрасте 18-35 лет. Большинство из них - студенты.

Безопасны ли подобные сервисы для наших гаджетов? "Да, у нас есть все нужные сертификаты безопасности: и международные, и российские, - говорит Влад Самарин. - К тому же сервис задумывался как альтернатива подзарядке через разъемы в общественных местах с помощью провода, в том числе и для того, чтобы злоумышленники не могли получать информацию с устройства".

"Заразить" свой телефон вирусом через портативное зарядное устройство невозможно, считает ведущий инженер "Нева Электроника" Глеб Левицкий. "Повербанк - очень простое устройство. Там присутствуют только аккумуляторы и схема источника тока для зарядки. Через него подцепить вирус нельзя, - объяснил "РГ" эксперт. - Теоретически, если пофантазировать, можно представить, что кто-то переделывает зарядник, вставляя туда процессор, который может связаться с вашим устройством и передать на него вредоносную программу. Но это очень сложный и ненадежный путь". В большинстве кабелей, которые используются для зарядки телефона, просто отсутствуют провода, по которым могут передаваться данные. Вирус, уверен Левицкий, проще подцепить через любую сеть WI-FI.

По мнению гендиректора компании "РашенСофт" Микаэла Караманянца, лучше все же пользоваться собственным повербанком. "Нет никакой гарантии, что устройство из терминала выдает ту силу тока, которая необходима вашему гаджету, - отмечает он. - А это значит, что аккумулятор вашего девайса может выйти из строя раньше, чем ожидалось его производителем и вами".

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