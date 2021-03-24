Новости

Два игрока "Тамбова" вызваны в РФС из-за подозрений в ставках на матчи 11:40
Открыта регистрация на "золотые стажировки" для студентов и выпускников 11:37
Сотрудники МВД задержали "положенца по Татарстану" 11:31
В апреле москвичи смогут наблюдать первый в этом году звездный дождь 11:31
Оперштаб: Еще 1593 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:17
В России создадут многоразовый космический корабль по типу "Бурана" 11:17
В Минэнерго оценили риски отсоединения Украины от энергосистемы с РФ 11:14
Кравцов: В школьные учебники добавили тему семьеведения 11:06
МВД не будет упразднять транспортную полицию 11:06
Яровая займется координацией инициатив по помощи многодетным в РФ 10:59
В четверг в столицу придет метеорологическая весна 10:58
У нового фильма Клинта Иствуда появилась дата премьеры 10:56
В подмосковном частном доме обнаружили истощенную девочку-маугли 10:55
Вышел русский трейлер шоу про викторианских супергероинь "Невероятные" 10:48
Армения отменила военное положение 10:44
Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится 10:44
Собянин рассказал, как благоустроят Красную Пресню 10:42
Умер актер Джордж Сигал 10:42
Открытый урок для школьников пройдет в День театра 10:42
Автомобилистам в Москве пока не советуют менять резину 10:41
Житель Твери не пришел за выигранными 335 миллионами рублей 10:39
В Подмосковье наступает время гадюк 10:33
В России снизилось число несовершеннолетних преступников 10:29
В КЧР спасли беременную женщину с 90-процентным поражением легких 10:27
В СФ оценили выводы Венецианской комиссии по поправкам в Конституцию РФ 10:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
24.03.2021 10:44
Рубрика: Экономика

Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится

Текст: Ирина Огилько

С пятницы, 26 марта, по воскресенье, 28 марта, изменится расписание ряда пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД. Это связано с переключением станции МЦД-1 Лобня на цифровую систему управления, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
На участке Москва - Тверь запустили бесконтактную оплату проезда в электричках

По данным железнодорожников, новая микропроцессорная система управления движением поездов позволит повысить эффективность работы железнодорожной автоматики в несколько раз и обеспечить бесперебойное движение поездов с необходимым интервальным режимом. На МЦД-1 на цифровую систему уже переведены станции Одинцово, Кунцево-1 и Фили. Аналогичные работы планируется провести на станциях Москва-Смоленская, Москва-Бутырская, Бескудниково и Марк.

Так, 26 марта на станции Лобня работы начнутся в 23:00 и продлятся до 9:00 27 марта, затем возобновятся в 20:35 и завершатся 28 марта в 7:35. На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи с этим внесены изменения в расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов, с 23:00 26 марта до 14:00 28 марта: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок на маршруте. Некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту, ряд электричек выведут из расписания.

Напомним, что сейчас на 55 станциях в Мосузле управление движением поездов осуществляется с помощью цифровой системы, в том числе на 12 станциях МЦК и на некоторых станциях Большого кольца МЖД. В перспективе все крупные станции действующих и будущих диаметральных линий будут переведены на микропроцессорную систему управления движением поездов.

В регионах Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Интервью главы ЦИК Эллы Памфиловой. Главное
СК проверит организаторов выставки человеческих тел на ВДНХ
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля
Правительство Пензенской области ушло в отставку
В Совфеде предложили проиндексировать пенсии старшим по дому
В Роскачестве назвали лучшие смартфоны начала года
Россиянам станет легче получить региональные льготы