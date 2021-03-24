Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится

С пятницы, 26 марта, по воскресенье, 28 марта, изменится расписание ряда пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД. Это связано с переключением станции МЦД-1 Лобня на цифровую систему управления, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

По данным железнодорожников, новая микропроцессорная система управления движением поездов позволит повысить эффективность работы железнодорожной автоматики в несколько раз и обеспечить бесперебойное движение поездов с необходимым интервальным режимом. На МЦД-1 на цифровую систему уже переведены станции Одинцово, Кунцево-1 и Фили. Аналогичные работы планируется провести на станциях Москва-Смоленская, Москва-Бутырская, Бескудниково и Марк.

Так, 26 марта на станции Лобня работы начнутся в 23:00 и продлятся до 9:00 27 марта, затем возобновятся в 20:35 и завершатся 28 марта в 7:35. На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи с этим внесены изменения в расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов, с 23:00 26 марта до 14:00 28 марта: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок на маршруте. Некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту, ряд электричек выведут из расписания.

Напомним, что сейчас на 55 станциях в Мосузле управление движением поездов осуществляется с помощью цифровой системы, в том числе на 12 станциях МЦК и на некоторых станциях Большого кольца МЖД. В перспективе все крупные станции действующих и будущих диаметральных линий будут переведены на микропроцессорную систему управления движением поездов.