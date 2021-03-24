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24.03.2021 22:28
Рубрика: Спорт

СКА обыграл "Динамо" в четвертом матче плей-офф КХЛ

Текст: Максим Домчев
Хоккеисты СКА победили "Динамо" в четвертом матче четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги и повели в серии 3-1.

Четвертая встреча этих соперников состоялась в Москве. Команды начали встречу очень аккуратно, стараясь не позволять сопернику создавать моменты у своих ворот.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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В плей-офф ключевое значение имеют игровая дисциплина и игра в неравных составах. В начале второго периода динамовцы заработали несколько удалений, и гости после броска Владимира Ткачева открыли счет.

На 35-й минуте еще одно нарушение правил воплотил в гол финский форвард Йоонас Кемппайнен.

Динамовцы предприняли попытки отыграться, но в этот вечер у них получалось далеко не все. А за три минуты до конца третьего периода Артем Швец-Роговой в третий раз поразил ворота столичного клуба. Динамовцы нашли в себе силы все же забросить одну шайбу. Ее автором стал Иван Игумнов, но спасти встречу им было не суждено.

Счет в серии стал 3-1 в пользу СКА, который примет "Динамо" на своей площадке 26 марта.

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