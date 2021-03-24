В апреле москвичи смогут наблюдать первый в этом году звездный дождь

Первый звездный дождь в этом году смогут наблюдать москвичи 21-22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

С 14 по 30 апреля активизируется метеорный поток Лириды, пик которого придется как раз на 21-22 апреля. "По прогнозам Международной метеорной станции, ожидается до 18 метеоров в час, это меньше, чем было ранее, однако, зрелище будет красивым, - сообщает пресс-служба.- В 2021 году условия наблюдения метеоров не совсем благоприятные, и лучше всего они будут видны на рассвете".

Напомним, что Лириды - это один из самых старых наблюдаемых метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. Люди наблюдают за этим потоком уже более 2,5 тыс. лет. Самое старое упоминание о них родом из Китая, в нем написано, что "звезды падали как дождь" в ночь на 16 марта 687 года до нашей эры. А 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США пронесся метеорный шторм. Число падающих звезд доходило до 700 в час.